Maide T.’den imza kampanyası: Kızım terörist olmasın! Onu kurtarın

KIZI Nilüfer’i terör örgütü PKK’ya kaptıran anne Maide T. bir yıldır Berlin’de başbakanlık ve Meclis binası önünde eylem yapıyor. Kızının PKK’dan kurtarılması için yılmadan usanmadan her hafta eylem yapan anne Maide T. yetkililerin duyarsızlığı üzerine “Kızımı PKK’dan alın! Kızım terörist olmasın” çağrısıyla imza kampanyası başlattı.

‘TEHLİKELİ OLDUKLARINI BİZZAT YAŞADIM’

İmza kampanyasıyla kandırılan aynı durumdaki diğer Kürt kız ve erkek çocukların da PKK tuzağından kurtarılmasını hedeflediğini söyleyen Maide T., “PKK Almanya’da yasak değil mi? Öyle görünüyor ki, PKK Almanya’da yasak ama faaliyetlerine izin veriliyor” dedi. PKK militanlarının Almanya’ya kolaylıkla girip çıktığını belirten acılı anne, bunun Almanya’nın iç güvenliği ve huzuru için de büyük tehlike arz ettiğini vurguladı ve “Kızımı ararken bu insanların ne kadar tehlikeli olduğunu bizzat yaşadım” dedi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NA VERECEK

Kızının Belçika’da PKK kampında olduğunu öğrendiğini söyleyen Maide T., federal hükümetin harekete geçmesini talep etti. Maide T. topladığı imzaları Almanya İçişleri Bakanlığı’na verecek ve girişimlerde bulunulmasını isteyecek.