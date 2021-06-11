Maide T., Bakan Soylu’yla görüştü

BAKAN Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Berlin’de, 92 hafta önce başlattığı evlat nöbetini, terör örgütünün her türlü baskısına rağmen tek başına sürdüren, evlatları PKK/KCK tarafından kaçırılan ailelerin sesi olan Maide T. hanımefendi misafirimizdi” ifadelerini kullandı. Bakan Soylu, paylaşımında ziyarete ilişkin fotoğraflara da yer verdi.