AA / Fotoğraflar: Twitter
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Maide T., Bakan Soylu’yla görüştü
Almanya’da, terör örgütü PKK tarafından kızı kaçırılan Maide T., İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu makamında ziyaret etti.
BAKAN Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Berlin’de, 92 hafta önce başlattığı evlat nöbetini, terör örgütünün her türlü baskısına rağmen tek başına sürdüren, evlatları PKK/KCK tarafından kaçırılan ailelerin sesi olan Maide T. hanımefendi misafirimizdi” ifadelerini kullandı. Bakan Soylu, paylaşımında ziyarete ilişkin fotoğraflara da yer verdi.