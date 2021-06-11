MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriMaide T., Bakan Soylu’yla görüştü
GeriAvrupa Maide T., Bakan Soylu’yla görüştü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avrupa
AA / Fotoğraflar: Twitter
Haber Giriş: 11.06.2021 - 10:06 | Son Güncelleme:

Maide T., Bakan Soylu’yla görüştü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Maide T., Bakan Soylu’yla görüştü

Almanya’da, terör örgütü PKK tarafından kızı kaçırılan Maide T., İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu makamında ziyaret etti.

BAKAN Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Berlin’de, 92 hafta önce başlattığı evlat nöbetini, terör örgütünün her türlü baskısına rağmen tek başına sürdüren, evlatları PKK/KCK tarafından kaçırılan ailelerin sesi olan Maide T. hanımefendi misafirimizdi” ifadelerini kullandı. Bakan Soylu, paylaşımında ziyarete ilişkin fotoğraflara da yer verdi.

Maide T., Bakan Soylu’yla görüştü

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi