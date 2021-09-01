Maide anne, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

ÇOCUKLARININ dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eylemi 730’uncu gününde sürüyor. Diyarbakır’a giderek, oturma eylemi yapan aileleri ziyaret eden Maide T., annelerin elinde kızının fotoğrafını görünce duygulu anlar yaşadı. “Çocuklarımızı istiyoruz”, “Maide anne nöbette”, “Terörü bitirecek olan analarımızın yiğit yürekleridir”, “Artık yeter, söz annelerin” yazılı dövizler taşıyan anneler, “Kahrolsun PKK, kahrolsun HDP”, “Kürt Türk kardeştir, HDP kalleştir” sloganları attı. Maide T., gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuklarının kurban verilmesini istemediklerini söyledi: ‘ÇOCUKLARIMIZI KURBAN VERMEYELİM’

“Annelerimizin, hepimizin yüreği yanık. Evlatlarımızın bizden koparılması hepimizin yüreğini yaktı, hepimizi hasta etti. Ama Diyarbakır anneleri ile birlikte olmak için gördüğüm tedaviyi erteledim. Birlikten güç doğar. Hep beraber olalım ki, birlikten güç doğsun. Evinde oturan, cesaret bulamayan anne ve babalara sesleniyorum. Ben hayatımı riske atıp geldiysem, siz de bu ülkede oturduğunuz yerden gelebilirsiniz. Lütfen çıkın gelin. Çekinmeyin. Çocuklarımızın cellatlarına karşı artık hep birlikte sesimizi yükseltelim. Çocuklarımızı kurban vermeyelim.”

‘HEPİMİZİN ACISI BİRDİR’

Oğlu Özkan için eylem yapan Süleyman Aydın da gazetecilere yaptığı açıklamada, anne ve babalar olarak Maide T.’nin yanında olduklarını kaydetti: “Hepimizin acısı birdir, aynıyız. Hakkari’de, Şırnak’ta, Van’da eylem yapan anneler sanmasınlar ki yalnızdırlar. Tüm Türkiye onların yanındadır. Evlat nöbeti tutan anne ve babalar olarak sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz.” Muhalefet partilerine de seslenen Aydın, “Nereye kadar bu Kandil’e sahip çıkacaksınız? Ha HDP’ye sahip çıkmışsınız ha Kandil’e. Değişen hiçbir şey yok. Artık herkes bunların iç yüzünü görsün” dedi.