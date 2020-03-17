Mahsur kalan Almanlar için hava köprüsü!

DIİŞLERİ Bakanı Heiko Maas, bunun için 50 milyon Euro bütçe ayırdıklarını açıkladı. Mahsur kalanları bulundukları ülkelerden getirmek için bir hava köprüsü kuracaklarını belirten Maas, ayrıca dünya çapında seyahat uyarısında da bulundu. Hiçbir Alman vatandaşının turistik amaçla yurtdışına gitmemesini isteyen Maas, en başta Fas, Dominik Cumhuriyeti, Filipinler, Mısır ve Maldiv adalarındaki vatandaşları geri getireceklerini, çünkü en çok Alman vatandaşının bu ülkelerde bulunduğunu kaydetti. Dışişleri Bakanı Maas, birçok ülkenin koronavirüs tehlikesine karşı önlem olarak uçak seferlerini durdurduğunu, uçak seferlerinin giderek dünya çapında çok daha düşük seviyeye ineceği uyarısında bulundu.