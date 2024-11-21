Mahmut Türker, FDP’den Münih adayı oldu

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ADAYLIĞININ açıklanmasının ardından yoğun bir çalışma temposuna giren Türker, seçime hazırlık sürecini titizlikle yürütüyor. Seçimlerin altı ay öne alınmasının doğru bir adım olduğunu belirten Türker, “Son üç yılda birçok olumlu karar alındı ancak artık yönümüzü ekonomiyi güçlendirme ve iç reformlara çevirmemiz gerekiyor. Bu konularda son hükümetin farklı görüşleri vardı ve sonuçta daha fazla borçlanarak çözüm arayışlarına izin vermemiz mümkün değildi” dedi. Türker, Güçlü Türk-Alman ilişkilerine verdiği önemi de vurgulayarak iki ülke arasında yeni bir dönemin başlaması gerektiğine dikkati çekti. Mahmut Türker, “İki ülke arasındaki uzun tarihsel bağlar, maalesef bugünün gündeminde yeterince yer almıyor. Bunu düzeltmemiz gerekiyor” diye konuştu.