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Hürriyet
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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 13.08.2020 - 12:24,Son Güncelleme:

Mahkemeden tokat gibi karar: Almanca bilmesi şart değil

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Mahkemeden tokat gibi karar: Almanca bilmesi şart değil
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Uluslararası bir giyim şirketinin Almanya’daki şefinin Almanca bilmediğini, işe alımlarda ve personelle görüşmelerinde İngilizce konuştuğunu gerekçe gösteren işçi ve iş yeri temsilciliği, yöneticinin işine son verilmesi için dava açtı.

YÖNETİCİNİN Almanca bilmediği için iletişimin zor olduğunu gerekçeler arasında sayan, görüşmelerin ancak tercümeyle yapılabildiğini belirten işçi ve işveren temsilcileri, yöneticinin görevine son verilmesini istedi. 4 bin 500 çalışanı ve 80 mağazası bulunan şirketin yöneticisinin işten çıkarılmasıyla ilgili davayı karara bağlayan mahkeme, davacıların ileri sürdüğü gerekçeleri kabul etmedi. Mahkeme, İngilizce ve İtalyanca bilen yöneticinin görevini yapması için Almanca bilmesinin gerekli olmadığına hükmederek yöneticinin görevinde kalmasına karar verdi.

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