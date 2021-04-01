Mahkemeden hükümet aleyhine karar: Tedbirleri kaldırın

BELÇİKA basınındaki haberlere göre, insan hakları örgütlerinin açtığı davaya bakan asliye mahkemesi, hükümetin salgın tedbirleri için gerekli yasal zemini oluşturmadığına hükmetti. Hükümetin bu durumda gece sokağa çıkma yasağı, restoranların ve kafe gibi iş yerlerinin kapatılması, kişilerin topluca bir arada bulunmasının engellenmesi gibi kararlarını yasal zemine oturtmak için 30 gün süresi bulunuyor. İnsan hakları örgütleri, hükümetin salgın tedbirlerini bakanlık kararnameleriyle yürüttüğünü, parlamentonun kararlarda sözü bulunmadığı için bunun yasal olmadığını savunuyordu. Hükümet, şubat ayında yeni bir ‘salgın yasası’ teklif etmişti. Ancak bu yasa henüz parlamentodan geçmedi.