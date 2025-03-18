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Mahkemeden emsal karar! 13 dakikalık mola haktır!

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#Gümrük Memuru#Baden-Württemberg#AVRUPADAN HABERLER
Mahkemeden emsal karar 13 dakikalık mola haktır
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2025 11:18

Baden-Württemberg’de görev yapan bir gümrük memuru, işvereni tarafından kesilen 13 dakikalık mesai süresini mahkeme kararıyla geri almayı başardı. Sigmaringen İdare Mahkemesi, memurun özel nedenlerle kısa süreliğine işini bırakması sonrasında, işverenin 20 dakikalık dinlenme süresi kesmesini haksız buldu. Mahkeme, söz konusu 13 dakikanın çalışma süresine iade edilmesine karar verdi. Ancak karar henüz kesinleşmedi.

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OLAY, memurun bir iş gününde sabah 06.00’dan 07.10’a kadar çalışmasının ardından, 13 dakikalık bir ara vermesiyle başladı. Memur, bu kısa molanın ardından 07.23’te işine geri döndü ve 12.20’ye kadar çalışmaya devam etti. Toplamda 6 saat 7 dakika çalışan memurun işvereni, 6 saati aşan çalışma süresi nedeniyle 20 dakikalık bir dinlenme süresi kesinti yaptı. Ancak Sigmaringen İdare Mahkemesi, memurun lehine karar vererek, işverenin bu süreyi çalışma süresinden düşmemesi gerektiğini belirtti. Mahkeme, “Memurun özel nedenlerle işini kısa süreliğine bırakması, onun görevini yerine getirmediği anlamına gelmez. Bu nedenle işveren, bu süreyi çalışma süresi olarak kabul etmelidir” açıklamasını yaptı. Mahkeme, kararında işverenin çalışanlarına karşı “özen yükümlülüğü” olduğunu ve “iyi niyet” ilkelerine uygun davranması gerektiğini vurguladı. Memurun 13 dakikalık molasının, işveren tarafından çalışma süresinden düşülmemesi gerektiği belirtildi.

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Mahkemeden emsal karar 13 dakikalık mola haktır

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#Gümrük Memuru#Baden-Württemberg#AVRUPADAN HABERLER

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