Mahkemede fuhuş çetesine ceza yağdı
Almanya’nın Hanau kentinde bir yıldır süren fuhuş çetesi davası sonuçlandı. Dördü kadın beş kişinin yargılandığı davada hakim Tayland’lı 61 yaşındaki kadın sanığa 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi. 64 yaşındaki Alman eşine ise 4 yıl 6 ay hapis ile cezalandırdı.
DAVANIN diğer sanıkları 2 ile 3 yıl arasında değişen hapis cezaları aldılar. Çetenin lideri konumundaki Taylandlı kadın ve eşi dışında diğer sanıkların aldığı cezalar ertelendi. Bir yılı bulan ve 44 duruşması görülen davada 39 kurban tanık olarak dinlendi.
Tanıklardan biri verdiği ifadede kendisinin çoğu zaman odaya kapatıldığını anlatmıştı. Çete lideri konumundaki kadın ile eşi Tayland’dan kadınları turist vizesiyle getirip Almanya’nın farklı kentlerinde fuhşa zorlamaktan, kişiyi özgürlüğünden alıkoymaktan ve insan kaçakçılığı yapmaktan suçlu bulundular. Diğer üç kişi ise yardım ve yataklıktan hüküm giydi.
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