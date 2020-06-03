Mahkemede fuhuş çetesine ceza yağdı

DAVANIN diğer sanıkları 2 ile 3 yıl arasında değişen hapis cezaları aldılar. Çetenin lideri konumundaki Taylandlı kadın ve eşi dışında diğer sanıkların aldığı cezalar ertelendi. Bir yılı bulan ve 44 duruşması görülen davada 39 kurban tanık olarak dinlendi.

Tanıklardan biri verdiği ifadede kendisinin çoğu zaman odaya kapatıldığını anlatmıştı. Çete lideri konumundaki kadın ile eşi Tayland’dan kadınları turist vizesiyle getirip Almanya’nın farklı kentlerinde fuhşa zorlamaktan, kişiyi özgürlüğünden alıkoymaktan ve insan kaçakçılığı yapmaktan suçlu bulundular. Diğer üç kişi ise yardım ve yataklıktan hüküm giydi.