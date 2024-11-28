Mahkeme, ‘online evliliği’ geçersiz saydı

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MAHKEME, “Eğer nişanlılar evlilik beyanlarını Almanya’da yapıyorsa, bu bir iç hukuk evliliği olarak değerlendirilir ve sadece Almanya’da öngörülen yasalara uygun şekilde gerçekleştirilebilir” dedi. Davaya konu olan olayda, Almanya’da ikâmet eden Nijeryalı bir çift, Mayıs 2021’de ABD’nin Utah eyaletinde bir nikâh memuru tarafından video görüşmesi aracılığıyla evlendirilmişti. Çift, nikâh sırasında Almanya’da bulunuyordu ve daha sonra ABD’den bir evlilik belgesi aldı. Ancak, Alman nüfus müdürlüğü bu evliliği tanımadı. Çift, ardından Alman nüfus dairesine yeniden evlilik başvurusu yaptı. Ancak bu kez konu Köln Yerel Mahkemesi’ne taşındı. Mahkeme, Utah’ta yapılan çevrimiçi evliliğin geçersiz olduğuna karar verdi.

TEKRAR EVLENECEKLERSon olarak Federal Mahkeme, çevrimiçi evliliklerin Alman yasalarına göre geçerli olmadığını yüksek yargı kararıyla kesinleştirdi. Mahkeme, Almanya’da bir evliliğin yalnızca, şahsen ve aynı anda resmi nikâh memuru huzurunda yapılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, yurt dışında kıyılan evliliklerin tanınması için çiftlerin fiziksel olarak o ülkede bulunmasının şart olduğu belirtildi. Çift bu karardan sonra, Alman nüfus dairesinde yasalara uygun şekilde tekrar evlenecek. Almanya Federal Mahkemesi’nin bu kararı, çevrimiçi evliliklere yönelik yasal düzenlemelerin netleşmesine de ışık tutmuş oldu.