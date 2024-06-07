Mahkeme ofis talebini reddetti

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ESKİ Başbakan Gerhard Schröder, Berlin Yüksek İdare Mahkemesi’nde kendisiyle ilgili davanın karar duruşmasına eşi Soyeon Schröder-Kim ile birlikte geldi. Mahkeme Başkanı Wolnicki, Schröder’i “Buraya bizzat gelmeniz çok güzel, onur duyduk” diyerek karşıladı. Mahkeme heyetine ofisini neden geri almak istediğini anlatan Schröder, çok sayıda çalışanı olan eski ofisinin eski başbakan olarak çalışmaları için önemli olduğunu söyledi. Ofis ve personele yapılan ödemeyi ‘cömert bir düzenleme ama uygun bir düzenleme’ olarak değerlendirdi. Schröder, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta arabuluculuk yapmaya çalıştığını, ayrıca devlet veya diğer kurumlarla anlaşmazlık yaşayan vatandaşlar tarafından defalarca yardım istendiğini söyledi. Schröder, Federal Meclis binasındaki ofisi iptal edildiği için bunların eski resmi göreviyle bağlantılı olmasına rağmen bu tür faaliyetleri özel bir vatandaş olarak yürütmek zorunda kaldığını söyledi.

Ukrayna’nın talebi üzerine Rusya ile savaşta arabuluculuk yapma girişimi, yoğun seyahatler ve görüşmeler gerektirdiğini, özel hayatında bu tür şeyleri organize etmesinin pek mümkün olmadığını belirten Schröder, personeli olmadığı için görüşmelerin tutanaklarını eşinin tuttuğunu anlattı. Schröder, “Burada açıkça belirtmek isterim ki, bu tür görüşmeler sadece eski görevim nedeniyle ortaya çıkmaktadır” dedi.

Gerhard Schröder, avukatı Michael Nagel

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TEMYİZ HAKKI VAR

Mahkeme, Schröder’in Federal Almanya Cumhuriyeti’ne karşı açtığı davayı reddederek Berlin İdare Mahkemesi’nin Mayıs 2023 tarihli kararını teyit etti ve eski makamını ile personelini alma hakkına sahip olmadığı yönünde karar verdi. Mahkeme Başkanı Boris Wolnicki, böyle bir talebin genel hukuktan ya da eşit muamele ilkesinden kaynaklanmadığını söyledi. Mahkemede devletin, kamu görevlerini yerine getirmeye devam edebilmeleri için eski başbakanlara ofis sağlama konusunda onlarca yıllık bir uygulaması olduğunun altı çizildi. Ancak bu uygulamadan hiçbir hukuki sonuç çıkarılamayacağı vurgulandı. Mahkemenin kararında, “Özellikle, eski makam sahibi açısından yasal bir talep oluşturmamaktadır” denildi. Yüksek İdare Mahkemesi’nin kararı henüz nihai değil. Schröder’in temyize gitmesi halinde dava Federal İdare Mahkemesi’ne taşınabilecek. Davanın önemi nedeniyle temyize izin verildi.

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ÜÇ AY SONRA İPTAL EDİLDİ

Federal Meclis Bütçe Komisyonu, Schröder’in görevini Mayıs 2022’de, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırı savaşının başlamasından yaklaşık üç ay sonra iptal etmişti. Gerekçe olarak da eski başbakanın 2022 baharından bu yana zorunlu olan önceki faaliyetleriyle bağlantılı yükümlülüklerini yerine getirmemesi gösterildi. Schröder’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olan bağlantıları, ofisinin elinden alınmasına neden olacak yeniden yapılanmanın nedeni olarak açıkça gösterilmedi.