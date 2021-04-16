Mahkeme kararı sokaklara döktü

BERLİN’de çok sayıda konutu bulunan Vonovia şirketi geriye dönük kira bedeli istemeyeceklerini açıklayarak kiracılarını rahatlattı. Birçok siyasetçi de ev sahiplerinin de sosyal sorumluluk kapsamında kiracılarını düşünmelerini ve geriye dönük kira talebinde bulunmalarını istedi. Berlin eyalet Başbakanı Michael Müller, Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararın içerikle ilgili olmadığını ve sadece yetki alanıyla ilgili olduğunu belirtti. Müller, mahkemenin kararına saygılı olduklarını ifade ederken, hayata geçirdikleri kira üst sınırının gerekli olduğunu ve federal hükümetten buna bir çözüm bulmasını istedi ve genel seçimlerden sonra yeni kurulacak hükümetin merkezi konularından birinin bu konu olması gerektiğini ifade etti.

Anayasa Mahkemesi kararından sonra on binlerce insan Berlin’de yasanın iptal edilmesini protesto etti. Kreuzberg’de bir araya gelen binlerce kişi kiraların ödenmeyecek durumda olduğunu ve derhal çözüm bulunmasının istedi.

