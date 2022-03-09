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Mahkeme istihbaratı haklı buldu

#Almanya#Afd#AVRUPADAN HABERLER
Mahkeme istihbaratı haklı buldu

Almanya’da yabancı ve İslam karşıtı parti AfD, iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın kendilerini aşırı sağcı ve ‘şüpheli’ olarak sınıflandırmasına karşı dava açmıştı. Köln İdare Mahkemesi istihbaratı haklı buldu ve AfD’yi devlet için tehdit oluşturan ‘şüpheli vaka’ olarak sınıflandırabileceğine karar verdi.

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YAKLAŞIK 10 saat süren duruşma sonrasında alınan kararla birlikte istihbarat, belirli koşullar altında partinin iletişimlerini takibe alacak. Ayrıca muhbirleri ve diğer istihbarat kaynaklarını kullanarak parti hakkında bilgi toplayabilecek. Mahkeme kararında parti içinde anayasaya aykırı çabaların olduğuna dair yeterli veriler bulunduğu belirtildi. Ancak kararın henüz yasal olarak bağlayıcılığı bulunmuyor. AfD’nin karara itiraz ederek temyize gitme hakkı var. Almanya’da istihbarat, AfD’nin aşırı sağ bir yapılanma olduğu yönünde uzun süredir veriler topluyordu. Ayrıca AfD’den ayrılan eski üyeler, partinin aşırı sağa teslim olduğu yönünde açıklamalarda bulunuyordu. Son olarak AfD eski Başkanı Jörg Meuthen, ocak ayında hem başkanlıktan hem de parti üyeliğinden istifa ederken, AfD’nin büyük bir kısmı ve onunla birlikte bazı önde gelen temsilcilerinin radikalleşmeyi tercih ettiğini ve partiyi merkez dışına iterek izole ettiklerini savunmuştu.

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Mahkeme istihbaratı haklı buldu
Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Thomas Haldenwang

‘DEMOKRASİ İÇİN GÜZEL BİR GÜN’
Mahkemenin kararını değerlendiren Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Thomas Haldenwang, kararın kendileri için bir başarı olduğunu söyledi. Haldenwang, “Köln İdare Mahkemesi, Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın AfD’ye ilişkin değerlendirmesini teyit etmesini memnuniyetle karşılıyorum. Bugün demokrasi için güzel bir gün” dedi. Mahkemenin gerekçeli kararı açıklamasından sonra kurum olarak daha detaylı bir açıklama yapacaklarını belirten Haldenwang, ayrıca kararla birlikte AfD’nin özgür ve demokratik temel düzene karşı yürüttüğü çalışmalar hakkındaki değerlendirmeleri kamuoyuyla paylaşabileceklerini kaydetti.

Mahkeme istihbaratı haklı buldu
AfD Genel Başkanı Tino Chrupalla

Duruşmaya katılan AfD Genel Başkanı Tino Chrupalla ise mahkemenin kararını şaşkınlıkla karşıladıklarını ve gerekçeli kararı bekleyeceklerini ifade etti. Chrupalla, buna göre temyize gidip gitmeyeceklerine karar vereceklerini duyurdu.

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#Almanya#Afd#AVRUPADAN HABERLER

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