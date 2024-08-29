Mahkeme: Güvenli bölgeye sınır dışı olabilir

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SURİYE’nin Haseke vilayetinden önce Türkiye’ye daha sonra Almanya’ya gelen bir Suriyeli, Federal Göç ve Mülteciler Dairesi’ne iltica başvurusunda bulundu. Ancak Daire, daha önce Türkiye üzerinden Avrupa’ya insan kaçıran bir şebekenin üyesi olma suçundan Avusturya’da hüküm giymiş, 2014 yılında Almanya’ya giriş yapan bu kişinin başvurusunu kabul etmedi. İnsan kaçakçılığı faaliyeti nedeniyle de ‘geçici koruma statüsü’ de tanınmadı. Suriye’de iç savaş nedeniyle can güvenliğinin olmadığı gerekçesiyle Münster İdare Mahkemesi’ne başvuran Suriyeli, sınır dışı edilmesine karşı açtığı davayı kazandı. Ancak Federal Göç ve Mülteciler Dairesi temyize gitti ve dava Münster Yüksek İdare Mahkemesi’nde (OVG) yeniden görüldü.

KORUMA STATÜSÜ DE YOK

OVG, Daire’nin itirazını haklı buldu. DW Türkçe’nin haberine göre OVG’nin 16 Temmuz tarihli gerekçeli kararında, Haseke’de zaman zaman saldırılarda bulunulduğu kabul edilmekle birlikte, sivillerin artık öldürülme ya da yaralanma tehlikesi altında olmadığı belirtildi. Suriyeli yasal süre içinde karara itiraz etmediği için hüküm kesinleşmiş oldu. Davalının Suriye’de siyasi takibat tehlikesinin bulunmadığı, önceden işlediği insan kaçakçılığı suçu dikkate alındığında mülteci olarak da tanınamayacağı belirtilen kararda, Suriye’de hayatının tehlikede olmadığı bu yüzden geçici koruma statüsünün de verilemeyeceğine hükmedildi.