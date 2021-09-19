Mahir’in yüzü hep gülsün diye sen de katıl...

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MAHİR, Celal ve Selv D. çiftinin ilk bebeği. 30 yaşındaki genç baba Celal D., sanayi makineleri sektöründe pazarlamacı olarak Berlin’de çalışıyor. İlk bebeklerinin dünyaya gelmesiyle büyük bir mutluluk yaşayan çiftin dünyaları ise Mahir’e kan kanseri teşhisi konmasıyla yıkılmış. Mahir’in kan kanseri olduğu ise temmuz ayında Çeşme’de tatile gittiklerinde ortaya çıkmış. Baba Celal D., “Tatilin ikinci gününde Mahir fenalaştı. İlk önce hava değişimi zannettik. Doktora gittik ve hemen test için kan alındı. Gelen netice sonrası bizi acilen Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi’ne gönderdiler. Orada yine kan alındı ve ‘JMML’ denilen kan kanseri şüphesi olduğunu söylediler. Ancak emin olmak için bel kemiğinden örnek almak gerekiyordu ve bize bunu Almanya’da yaptırmamızı tavsiye ettiler” dedi.

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‘KÖK HÜCRE NAKLİ GEREKİYOR’

Beklemedikleri bir anda şok yaşadıklarını söyleyen Celal D., tatillerini yarıda bırakarak Almanya’ya döndüklerini söyledi. Mahir’in Charite Hastanesi’nde bel kemiğinden alınan örneğin laboratuvar tahlili sekiz aylık Mahir’deki JMML kan kanseri teşhisini netleştirdi. JMML kan kanseri türü çocuklarda çok nadir görülen bir hastalık olduğu için bu hastalık üzerine çok az çalışma yapılıyor. Yeni geliştirilen kemoterapi yönteminin Mahir’e uygulandığını belirten Celal D., “Ancak doktorlar garanti olması için yüzde 90 uyuşan bir kök hücre nakli gerektiğini belirtiyor. Bu nedenle DKMS bizim için devreye girdi ve Almanya’da ilik bankasında kayıtlı kök hücre eşleşmesi başlattı. Şu ana kadar sonuç alınamadı. DKMS’nin iş birliği yaptığı Kızılay ve Türkiye Kök Hücre Merkezi’nde (TÜRKKÖK) de eşleşme yapılacak” dedi.

‘NE YAPACAĞIMIZI BİLEMEDİK’

Mahir’in kan kanseri olduğunu öğrendiklerinde yıkıldıklarını belirten Celal D., kök hücre eşleşme bağış kampanyasının tüm çocuklar için umut olduğuna dikkati çekti: “Bir anne ve babanın en çaresiz kaldığı an. Mahir’e konulan teşhisin doğru olduğunu öğrendiğimizde büyük boşluğa düştük. Ne yapacağımızı bilemedik. Bu süre içinde Charite Hastanesi’nde lösemi nedeniyle çok sayıda Türk çocuğunun tedavi altında olduğunu ve bir çocuğun uygun ilik beklediğini gördük. Hepsinin umudu uygun kök hücre. Vatandaşlar Mahir için başlatılan bağış kampanyasına katılarak onlara da bir umut olabilir. Tüm vatandaşlarımızı kök hücre eşleşme kampanyasına katılmaya çağırıyorum.”

Doktorlar, üçüncü faz kemoterapiye başlanan Mahir’in olumlu yanıt vermemesi durumunda 3-4 ay içinde kök hücre nakline ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor. Mahir için destek vermek isteyenler evde gerçekleştirebilecekleri basit bir yöntemle kampanyaya katılabilir. www.dkms.de/mahir internet sitesine girerek, kök hücre için eşleştirme seti siparişi verebilir, tıpkı koronavirüs testinde olduğu gibi doku örneği çubuğuyla ağızdan ve burundan alınan örnek DKMS’ye gönderilerek kampanyaya katılabilirsiniz.