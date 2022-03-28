Mahir Ünal İngiltere’de mesajlar verdi: ‘Asimilasyona Hayır, Entegrasyona Evet’

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TÜRKİYE’den, farklı sivil toplum kuruluşlarıyla temaslarda bulunmak üzere İngiltere’ye gelen AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş milletvekili Mahir Ünal, Londra’da yaptığı konuşmada, ailelere çocuk yetiştirmede ‘Aidiyet’ mesajı verdi. Mahir Ünal, pazar günü Londra’nın Hackney bölgesinde faaliyet gösteren Karahasanlılar Derneği’nde toplum mensuplarıyla bir araya geldi. Türkiye’nin Londra Başkonsolosu Bekir Utku Atahan’ın da hazır bulunduğu toplantıda konuşan Mahir Ünal, “Asimilasyona Hayır, Entegrasyona Evet” mesajı verdi.

DEĞERLERİN AKTARILMASI

İnternet ve sosyal medyanın toplum hayatında etkilerinin artmasıyla birlikte çocuk yetiştirme ve aidiyetin daha önemli hale geldiğini belirten Ünal, “Önümüzdeki süreçte savunulması gereken insanın bizatihi kendisidir. İnsani değerlerimizdir. Aidiyetlerimizdir. Çünkü, maalesef dijital dönüşümle beraber tekilleşmenin getirdiği bütün aidiyetleri yıkmak yönünde işleyen bir süreçle karşı karşıyayız. O yüzden sonuna kadar aidiyetlerimizi koruyacağız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olmayı koruyacağız. Asimile olmayacağız ama entegre olacağız ve uyumlu olacağız. Her zaman söylediğimiz gibi, asimilasyona hayır, entegrasyona evet. Tabii ki bulunduğumuz ülkede uyumlu ve entegre bir hayat süreceğiz. Ama kimse bizi ne kültürümüz açısından, ne inançlarımız ve değerlerimiz açısından kimsenin bizi asimile etmesine müsade etmeyeceğiz. Değerlerimizi çocuklarımıza aktaracağız. Kültürün taşıyıcısı dildir; Dilimizi koruyacağız. Dilimizi korumazsak kültürümüzü koruyamayız. Çocuklarımıza mutlaka dilimizi, tarihimizi, inancımıcı, aidiyetlerimizi, değerlerimizi kazandırmamız gerekiyor. Eğer bunları yapamazsak o zaman asimile oluruz” dedi.

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‘BÜTÜN KÜLTÜRLER İÇİN BÜYÜK TEHDİT’

Şu anda bütün dünya ortak bir sorunla boğuştuğunu hatırlatan Ünal konuşmasında, “Günümüzde, bedenlerini kendilerinin büyüttüğü ama zihinleri kendilerine ait olmayan çocuklar büyümeye başladı. Çocuklarımızın bedenlerini biz büyütüyoruz ama zihinlerini internetle birlikte sosyal medya fenomenlerinin, youtuberların ve oradaki ne olduğu belli olmayan bir kimliğin parçası haline geliyorlar. Bu sadece bizim için değil, bütün kültürler için büyük bir tehdit. İnternet bağımlılığı ve malesef dezenformasyon bu anlamda bizim için ve çocuklarımız için ciddi bir tehdit. Çocuklarımızı korumanın birinci yolu onları çok sevmek. Aidiyetimizi koruyacaksak çocuklarımızı korumamız gerekiyor. Bu da onları severek mümkün olur” ifadelerine yer verdi. Programın sunumu Karahasanlılar (UK) Başkan Yardımcısı Özkan Güven yaptı.

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KAHRAMANMARAŞLILAR (UK)

Mahir Ünal, Karahasanlılar Derneği’ndeki toplantıdan sonra Kahramanmaraşlılar (UK) Derneği’nin düzenlediği toplantıya katıldı. Her iki toplantıda Ünül’a, Başkonsolos Bekir Utku Atahan, UID Başkanı Erdal Yetimova, MUSİAD (UK) Başkanı Mustafa Demir, Avşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Kahramanmaraşlılar (UK) Derneği’nin yeni Başkanı Nevzat Kaya, Karahasanlılar (UK) Başkanı Yusuf Alma, Kahramanmaraşlılar (UK) geçen dönem başkanı Ali Kılıç, Elbistan Belediyesi Meclis Başkan Vekili Yunus Kaan eşlik etti.