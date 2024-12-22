Magdeburg kurbanları anıldı

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ALMANYA, cuma akşamı Saksonya-Anhalt eyaletinin başkenti Magdeburg’dan gelen hain saldırı haberiyle yıkıldı. Suudi Arabistan kökenli Taleb A., otomobiliyle Magdeburg’daki Noel pazarına daldı. 5 kişi yaşamını yitirdi, aralarında iki Türkiye kökenli vatandaşımızın da bulunduğu 200’den fazla kişi yaralandı. Suudi Arabistan’dan Almanya’ya iltica eden psikiyatri doktoru, azılı bir İslam karşıtı, Müslüman mültecileri aldığı için Alman devletine öfkelenen, aşırı sağcı AfD destekçisi Taleb A., olayın hemen ardından yakalandı. Saldırıda hayatını kaybedenler için dün saat 19.04’te (saldırıdan 24 saat sonra) tarihi Dom Katedrali’nde bir anma töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Başbakan Olaf Scholz, Saksonya-Anhalt Başbakanı Reiner Haseloff, çok sayıda politikacı, kurban yakınları ve özel davetlilerin katıldığı anma töreni, kentteki tüm kiliselerde aynı anda çanların çalmasıyla başladı.



Katedralin yanındaki meydanı dolduran 2 bin 800’e yakın Magdeburglu ve Almanya’nın başka kesimlerinden gelen insanların töreni izleyebilmeleri için dışarıya dev ekranlar kuruldu. Eyalet piskoposu Friedrich Kramer ile Katedral vaizi Jörg Uhle-Wettler, yapılan dini ayinde kin ve nefretten uzak durulması, halk ve toplum olarak birliktelik ve dayanışma sergilenmesi çağrısında bulundular. Protestan Kilisesi piskoposu Kramer, insanların bu dehşete düşürücü korkunç saldırı nedeniyle kendi kendilerine “Güvenli bir yer var mı?” diye sorduklarını belirtirken, “Saldırganlar dikkati çekmek için tahta çıkmak istiyorlar. Bu şiddet yanlılarına fırsat vermeyelim. Onların bizleri bölmelerine izin vermeyelim” çağrısında bulundu.Magdeburg’da kurbanlar için anma töreni düzenlenirken, aynı saatlerde Nazi yanlısı aşırı sağcılar da bir protesto gösterisi düzenledi. Kent merkezinde düzenlenen gösteriye bine yakın kişi katılırken, polis sıkı güvenlik önlemleri aldı. Göstericiler ellerinde ‘Remigration’ (Tersine göç - Alman vatandaşı da olsalar göçmen kökenlilerin geri gönderilmesi) ve ‘Direniş’ yazılı pankartlar taşıdı. Gösteri boyunca “Sınır dışı, sınır dışı”, “Yabancılar dışarı” ve “Halk biziz” sloganları atan aşırı sağcılar, zaman zaman havai fişek de fırlattı. Polisle göstericiler arasında zaman zaman sürtüşmeler de yaşandı. Magdeburg tren istasyonu yakınlarında aşırı sağcı bir grup polisin üzerine havai fişekli saldırıda bulununca olay çıktı. Bazı göstericiler gözaltına alındı.Cuma akşamı saldırının ardından olay yerinde yakalanarak gözaltına alınan 50 yaşındaki Suudi Arabistan kökenli saldırgan Taleb A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. İslam dinini terk ettiği için 2006 yılından beri Almanya’da yaşayan ve Saksonya-Anhalt’a bağlı Bernburg kentinde bir klinikte hekim olarak çalışan Taleb A.’nın sosyal medyada şiddet yanlısı paylaşımlarda bulunduğu ve bunun Alman makamlara daha önceki dönemlerde iletildiği ileri sürüldü. Hatta Suudi Arabistan Büyükelçiliği’nin Taleb A.’nın ülkesine iadesi için talepte bulunduğu ve Alman makamların buna yanıt bile vermediği iddia edildi. İhmal suçlamalarına hedef olan Alman makamları ise kendilerine saldırganın şiddet içeren paylaşımlarda bulunduğu yönünde şikâyet gelmediğini, Taleb A. ile ilgili olarak kayıtların bulunmadığını açıkladı. Ancak Der Spiegel dergisi, saldırganın daha önceki dönemlerde iki ayrı olaydan para cezasına çarptırıldığına yer verdi. Hakkında tutuklama kararı çıkarılarak cezaevine gönderilen saldırgan Taleb A.’nın 5 kişiyi öldürmek ve 200’ün üzerinde kişiyi öldürmeye teşebbüsten yargılanacağı belirtildi. Federal Başsavcılığın soruşturmaya dahil olup olmayacağı da değerlendiriliyor.Magdeburg saldırısının ardından kentte sığınmacılara, göçmen kökenlilere ve ‘yabancı görünümlülere’ yönelik saldırıların arttığına dikkat çekildi. Şiddet ve Radikalleşme Önlemleri Danışma Yeri (SALAM Saksonya-Anhalt) tarafından yapılan açıklamada, kendilerine olaydan sonra sözlü hakaret, fiziksel saldırı, yüzlerine tükürüldüğü şikâyetiyle başvuran sığınmacı ve göçmen kökenli sayısında artış olduğu vurgulandı. Şikâyetçiler arasında ‘yabancılara benzeyen’ Alman vatandaşlarının da bulunduğu belirtildi.