Mağazalar kapandı, online dolandırıcılık arttı

TÜKETİCİYİ Koruma Derneği geçen yıl binin üzerinde dolandırıcılık şikâyeti aldıklarını açıkladı. Kriminal Suç Dairesi ticari dolandırıcılık şubesi de özellikle çok profesyonel hazırlanmış sayfalara dikkat edilmesini önerdi. Kriminal Dairesi, sipariş vermeden önce şirketle ilgili arama motorundan arama yapılmasını önerdi. Ayrıca alınmak istenen ürünün piyasadaki ortalamanın çok altında fiyatla satılması durumunda şüpheli yaklaşılması ve iyi araştırılması tavsiye edildi. Kriminal Dairesi ön ödemeli veya kredi kartı ödemeli online alışverişlerde yurt dışı banka hesabına da dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.