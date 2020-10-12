Mafya davasına korona engeli

DÜSSELDORF Eyalet Yüksek Mahkemesi’ndeki dava için alınan sıkı güvenlik önlemleri nedeniyle duruşma bir saat kadar geç başladı. Mahkeme Başkanı Jens Luge, sanıklardan birinin koronavirüs tedbirleri çerçevesinde karantinaya alındığını söyledi ve iddianamesini okunmasına izin vermedi. İddianamenin tüm sanıkların yüzüne okunması gerekiyor. 39 yaşındaki sanığın Köln’de yaşayan annesini ziyaret ettiği ve annesinin test soncunun pozitif çıktığı belirtildi. Sanığın annesi hastanede tedavi görürken, sanık sonucunun henüz alınmadığı için karantinada olduğu ifade edildi. Eğer karantina altında tutulan sanıkta koronavirüs çıkmazsa, dava cuma günü başlayacak. Yaşları 31 ila 56 arasında değişen 14 sanık, dünyanın en tanınmış mafyası ‘Ndrangheta’ üyesi olmakla suçlanıyor. Uluslararası uyuşturucu satışı yapan mafya üyeleri, yüzlerce kilo kokain ticareti yapmakla itham ediliyor.



