Madame Coco artık Berlin’de

PANDEMİ pek çoğumuzun hayatında önemli değişikliklere neden oldu. Evlerine kapanmak zorunda kalan insanlar, iş hayatlarını home office üzerinden sürdürürken, alışverişlerini ise sıklıkla internet üzerinden yapmak zorunda kaldı. Alışveriş merkezlerinin kapanması, sokağa çıkma yasakları pek çok ülkede günlük yaşamı derinden etkilerken, şirketleri de bu değişime uyum sağlamak zorunda bıraktı. Ülkeler arası uygulanan seyahat yasakları da, vatandan uzak yaşayan özellikle göçmen kökenli insanlar için, internet aracılığıyla alışveriş yapabilmek de bir kurtarıcı gibi imdada yetişti. Başkent Berlin’de AF Media Film Dağıtım Şirketi sahibi Ali Fidan’da bu değişime uyum sağlayan bir iş insanı. Türkiye’de dekorasyon, ev tekstili alanında tüketici ihtiyaçları alanında bir marka olan Madame Coco firması ile anlaşarak ürünleri Avrupa pazarına taşıyan Ali Fidan, kurduğu ‘www.7-24.eu’ internet sayfası üzerinden satışlara başladı.





‘FİRMADAN OLUMLU YANIT ALDIK’

* Madame Coco’yu Berlin’e getirmek nereden aklınıza geldi?

Pandemi hepimizin hayatını önemli şekilde etkilerken, alışverişler de internet üzerinden gerçekleşmeye başladı. Bu dönemin uzun sürebileceğinden hareketle ‘7-24 Shopping’ şirketini kurduk. Şirketimizin marka değeri çalışmalarında önceliği, Almanya’da yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye’de severek kullandığı burada satışa sunulmasını en çok istedikleri ürünler olarak belirledik. Alışverişin güvenli, kaliteli ve müşteri memnuniyeti sağlayacak ürünlerle gerçekleşmesi için güvendiğimiz markalarla yolumuza devam etmek önemliydi. Madame Coco ürünlerini Almanya ve Avrupa’da satışını gerçekleştirme isteğimizi firma yetkililerine sunduğumuzda olumlu yanıtlar aldık. Ardından ürünleri Türkiye’den Almanya’ya getirerek online platformumuzda müşterilerimizin beğenisine sunduk.





AVRUPA STANDARLARINDA SHOWROOM

* Satışlarınızı nasıl sürdürüyorsunuz, ileride mağaza açmayı planlıyor musunuz?

Satışlarımızı www.7-24.eu online platformumuzdan gerçekleştiriyoruz. Güvenli ve hızlı hizmet ilkeleriyle çalışıyoruz. Alışverişi gerçekleştirilen bir ürün üç, dört gün içinde müşteriye ulaşıyor. Mağazadan ziyade Avrupa standartlarında bir showroom açmak gibi bir planımız var. Ancak pandemi süreci her yerde olduğu gibi Avrupa’da da devam ediyor. Bu bekleme süresini nasıl daha iyi hizmet verebiliriz düşüncesine odaklanarak sürdürüyoruz.

‘SATIŞLAR YÜKSELİŞTE’

* Pandemi döneminde satışlar nasıl gidiyor, Almanlara nasıl tanıtacaksınız?

İnternet üzerinden satışlar Almanya’da hızla yükselişte. Bu durum bizim de satış grafiğimize yansıdı. Site üzerinden ve sosyal medya tanıtımlarından olumlu tepkiler alıyoruz. Müşterilerimizin memnuniyeti bizi de mutlu ediyor. Türkiye’de marka olmuş ve satışını gerçekleştirdiğimiz ürünleri Almanlara’da tanıtmak en önemli hedefimiz. 7-24 Shopping şimdiden Alman müşterilerin de ilgisini çekiyor. Henüz çok yeni bir yapılanma olduğu için istediğimiz oranda hedef kitleye ulaşmamız zaman alacaktır. Ancak ilerleyen günlerde daha fazla tanıtımla piyasada yer alacağız.





‘ÜRÜNLERDE GECİKME OLDU’

* Pandemi nedeniyle nakliyelerde sorunlar var, sizi de etkiledi mi?

Ürünlerin bize gelmesinde ne yazık ki gecikmeler yaşandı. Nakliye firmalarının bu dönemde çok yoğun olması beraberinde hummalı ve uzun süreli beklemelere neden oldu. Şirket olarak kuruluş aşamasını tamamlamamıza rağmen, yeterince ürün stoğuna sahip olabilmek, müşterilere en çok tercih edilen ürünleri zamanında sunabilmek için beklemek zorunda kaldık. Dolayısıyla bu durumu müşterilerimize yansıtmamış olduk.

‘300’DEN FAZLA ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ’

Madame Coco kaç çeşit ürünle Avrupalı müşteriye hitap ediyor?

Şu anda 300’den fazla ürün çeşitliliğimiz var. Hedefimiz daha fazla ürünle hizmetimizi genişletmek. Bu nedenle hali hazırda kendi depomuzda ürünlerimizi tutuyor, sıklıkla tercih edilen ürünleri de çalışma ofisimiz üzerinden paketleyerek müşteriye ulaştırıyoruz. Öte yandan online hizmetleri yanı sıra depo çalışmasını da beraber götüreceğimiz yeni bir çalışma alanının inşaası halen devam ediyor. Yaz ayı ortalarında, çok daha geniş bir alanda hizmetimizi sürdürmeyi planlıyoruz.

‘AVRUPA’NIN EN BÜYÜĞÜ OLMAK’

Yakın tarihte gerçekleşecek başka çalışmalar var mı?

Hedefimiz ‘7/24.eu’ satış sitesini Avrupa’nın en büyük Türk online satış deposu yapmak. Bu doğrultuda Türkiye’den yurt dışına açılmak isteyen firmaların Başkent Berlin’de bir depo üzerinden, ürünleri Avrupa pazarına çıkarmayı ve Türk ekonomisine de katkı sunmayı istiyoruz. Türkiye’den farklı şirketlerle görüşmelerimiz devam ediyor. Berlin’de büyük bir arsa üzerine depo kurma çalışmalarımız var. Türkiye’de markalaşmış pek çok farklı ürünü Avrupalı müşteriyle buluşturmayı planlıyoruz.