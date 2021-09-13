‘Madalyayı dedeme götüreceğim’

TOKYO’da yapılan Paralimpik Olimpiyatları’nda bronz madalya kazanan Laçin, ilk kez ISTAF’a katıldı. 100 metreyi 12.76 saniyede koşan Ali Laçin, dereceye giremedi. Yarışmada İtalyan atlet Manu Maxcel Amo birinci geldi. Yarışma sonrası ailesiyle Türkiye’ye tatile giden Ali Laçin, bu yıl köylerinde dedesi ve anneannesini ziyaret edeceğini söyledi: “Bu yıl benim açımdan çok ayrı bir yıl oldu. Geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle bütün spor etkinlikleri iptal olmuştu. Bu yıl ise çok hareketli geçti. Hazırlık kampları, antrenmanlar ve 2020’de yapılamayan olimpiyatlar, Avrupa Şampiyonası derken oldukça yorucu bir yıl geçti. Son olarak ISTAF’a katıldım. Yorucu yıl olmasına rağmen ilk kez olimpiyatlara katılıp madalya kazandım ve emeğime değdi. Şimdi Türkiye’de hem tatil yapıp hem de dedemi ve anneannemi köyde ziyaret ederek madalyamı göstermek istiyorum.”





Ali Laçin’in ilk kez katıldığı ISTAF atletizm şampiyonası, ilk olarak 3 Temmuz 1921 yılında Berlin Olimpiyat Stadı’nda yapıldı. ISTAF, sadece savaş yıllarında ve geçen yıl koronavirüs nedeniyle gerçekleştirilemedi. Yarışma tarihinde şu ana kadar farklı spor dallarında 16 dünya rekoru kırıldı.