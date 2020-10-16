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Haber Giriş: 16.10.2020 - 10:09 | Son Güncelleme:

Macron’un reformlarına sağlıkçılardan protesto

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Macron’un reformlarına sağlıkçılardan protesto
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Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan İnvalid Meydanı’nın yakınlarında toplanan yüzlerce sağlık çalışanı, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un sağlık alanındaki reformlarını ve hükümeti protesto etti.

Macron’un reformlarına sağlıkçılardan protestoSAĞLIKÇILAR, hükümetin sağlık alanındaki sorunları dikkate almadığını öne sürdü. Çalışma koşullarının ve hastanelerdeki imkanların iyileştirilmesini talep eden eylemciler, hükümetin korona virüs salgını ile mücadele başarılı olmadığını ifade etti. İnvalid Meydanı’ndan Sağlık Bakanlığı’na yürüyüş yapan göstericiler, Macron ve hükümet karşıtı sloganlar attı. Sağlık çalışanları, 2 yıla yakın süredir hastanelerde imkânların yetersizliği ve kötü çalışma koşulları nedeniyle hükümetten acil eylem planı beklediklerini dile getirirken, hükümetin verdiği sözleri yerine getirmediğini vurguladı. Polis, ise protesto sırasında geniş güvenlik önlemleri aldı.

Macron’un reformlarına sağlıkçılardan protesto

 

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