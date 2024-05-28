Macron’a barış ödülü!

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1618-1648 yıllarında sürdürülen 30 Yıl Savaşı’nın ardından 24 Ekim 1648 tarihinde Almanya’nın Münster ve Osnabrück kentlerinde imzalanan Barış Anlaşması ile savaşın son bulması vesilesiyle 1998 yılından beri her iki yılda bir Avrupa’da barışa katkıda bulunan şahsiyetlerle, gençlik gruplarına verilen ‘Uluslararası Vestfalya Ödülü’ne bu yıl Cumhurbaşkanı Macron ve Alman-Polonya Gençlik Örgütü layık görüldü. Almanya’nın Münster kentindeki tarihi belediye binası salonunda düzenlenen ödül törenine Macron ve eşi Brigitte Macron, kendilerine ev sahipliği yapan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile eşi Elke Büdenbender, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Federal Aile, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlik Bakanı Lisa Paus, Polonya Gençlik Bakanı Barbara Nowacka, Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Başbakanı Hendrik Wüst, CDU Genel Başkanı Friedrich Merz, bazı bakanlar ve politikacılar ile 350’ye yakın davetli katıldı.

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Ödül töreninde onur konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Steinmeier, Avrupa’nın bütünlüğü, haklar arasında dayanışmanın korunması ve geliştirilmesi yönündeki kararlı politikası nedeniyle böyle bir ödüle layık görüldüğünü ve bunu hak ettiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Macron’a “Sen olup bitenlerle yetinmiyorsun, sen sürekli hareket halindesin” diye seslenirken, Fransız-Alman dostluğuna, Avrupa’da barışın sağlanması ve korunması için çabalarından dolayı kendisine teşekkür etti. Rusya’nın, Putin’in yalnız Ukrayna’yı değil, Avrupa’yı, Avrupa’nın güvenliğini tehdit ettiğine dikkat çeken Steinmeier, “Biz Ukrayna’yı ve Ukraynalıları yarı yolda bırakmayacağız. Ukrayna’nın Ukraynalıların yanındayız” dedi. Emmanuel Macron’un Avrupa’nın savunma gücünün artırılması yönündeki girişimlerini ve Avrupa Savunma Sistemi’nin geliştirilmesi çabalarını takdir ettiğini de vurguladı.

ÖDÜLÜ STEINMEIER TAKDİM ETTİ

“Barışçı bir Avrupa’da yaşamak istiyoruz” diyen Cumhurbaşkan Steinmeier, onur konuşmasının ardından Fransız mevkidaşına Uluslararası Vestfalya Barış Ödülü’nü takdim etti. Daha önceki yıllarda Çek Cumhuriyeti eski Devlet Başkanı Vaclav Havel, Almanya’nın eski Başbakanı Helmut Schmidt ile Helmut Kohl, Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Giscard d’Estaing, İsviçreli hukukçu ve diplomat Carla del Ponte, Alman Orkestra Şefi Kurt Masur da aynı ödülü aldılar. Münster’deki ödül töreninden sonra Emmanuel Macron Berlin’e dönerek Almanya Başbakanı Olaf Scholz’la birlikte, başkente 70 km uzaklıktaki Meseberg’deki Alman Konukevi’nde düzenlenen iki ülkenin Bakanlar Kurulu toplantısına katıldı.