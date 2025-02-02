×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Maccabi maçının gelirleri Gazze'ye bağışlandı

Güncelleme Tarihi:

# Bodo/Glimt#AVRUPADAN HABER#Gazze
Maccabi maçının gelirleri Gazzeye bağışlandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2025 10:18

Norveç temsilcisi Bodo/Glimt, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında İsrail takımı Maccabi Tel Aviv ile oynanan iç saha maçında elde edilen tüm bilet gelirlerinin Gazze'ye bağışlandığını duyurdu.

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi'nde üst tura yükselerek yoluna devam eden Bodo Glimt, Gazze'ye destek oldu.

Maccabi maçının gelirleri Gazzeye bağışlandı
Norveç takımı, grup aşamasının 7. haftasında oynanan ve evinde 3-1'lik skorla kazandığı Maccabi Tel Aviv maçından elde edilen bilet gelirlerinin Gazze’ye bağışlandığını duyurdu.
Maccabi maçının gelirleri Gazzeye bağışlandı
"YARDIM ÇALIŞMALARINA DESTEK OLACAĞIZ"
Konuyla ilgili yapılan Bodo/Glimt sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: Maccabi Tel Aviv’e karşı oynanan maçın tüm geliri olan 735 bin Norveç Kronu ile Gazze’de yardım çalışmalarına destek olacağız.
Maccabi maçının gelirleri Gazzeye bağışlandı

Haberle ilgili daha fazlası:
# Bodo/Glimt#AVRUPADAN HABER#Gazze

BAKMADAN GEÇME!