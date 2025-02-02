Maccabi maçının gelirleri Gazze'ye bağışlandı

Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2025 10:18
Norveç temsilcisi Bodo/Glimt, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında İsrail takımı Maccabi Tel Aviv ile oynanan iç saha maçında elde edilen tüm bilet gelirlerinin Gazze'ye bağışlandığını duyurdu.
UEFA Avrupa Ligi'nde üst tura yükselerek yoluna devam eden Bodo Glimt, Gazze'ye destek oldu.
Norveç takımı, grup aşamasının 7. haftasında oynanan ve evinde 3-1'lik skorla kazandığı Maccabi Tel Aviv maçından elde edilen bilet gelirlerinin Gazze’ye bağışlandığını duyurdu."YARDIM ÇALIŞMALARINA DESTEK OLACAĞIZ"
Konuyla ilgili yapılan Bodo/Glimt
sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: Maccabi Tel Aviv’e karşı oynanan maçın tüm geliri olan 735 bin Norveç Kronu ile Gazze’de yardım çalışmalarına destek olacağız.