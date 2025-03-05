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Macaristan’da ‘Türk Hat Sanatı Sergisi’

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#Macaristan#Pecs Üniversitesi#Krisztian Bene
Macaristan’da ‘Türk Hat Sanatı Sergisi’
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2025 09:42

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) desteğiyle, Macaristan’daki Pecs Üniversitesi’nde hat eserleri koleksiyonu sergilendi.

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Pecs Üniversitesi’nde düzenlenen Türk Hat Sanatı Sergisi’nin açılış törenine, Türkiye’nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, Albayrak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Esad Sivri, Pecs Üniversitesi Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Krisztian Bene, TİKA ve büyükelçilik mensupları ile Pecs Üniversitesi öğrencileri katıldı. ‘2024 Türk-Macar Kültür Yılı’ etkinlikleri kapsamında Budapeşte’de sanatseverlerle buluşan ve yoğun ilgi gören, 24 eserden oluşan hat koleksiyonu, bu kez Pecs şehrinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Geleneksel Türk-İslam sanatlarının önemli öğelerinden biri olan hat sanatına ait seçkin eserlerin yer aldığı sergi, bir hafta boyunca sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Macaristan’da ‘Türk Hat Sanatı Sergisi’


 

 

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#Macaristan#Pecs Üniversitesi#Krisztian Bene

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