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Avrupa
AA
Haber Giriş: 15.12.2020 - 11:31 | Son Güncelleme:

Macaristan’da ırkçı saldırıya hapis cezası

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Macaristan’da ırkçı saldırıya hapis cezası
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Macaristan’ın Pecs kentinde üniversite öğrencisi iki Yemenliye sokakta Arapça konuştukları için sözlü ve fiziksel saldırıda bulunan iki kişi hapis cezasına çarptırıldı.

Pecs Bölge Mahkemesinden yapılan açıklamada, Macaristan’da üniversite okuyan iki Yemenli öğrencinin 2018’de iki kişi tarafından sözlü ve fiziksel, ırkçı saldırıya uğradığı belirtildi. Açıklamada, saldırganların Yemenli öğrencilere, “Defolun, ülkenize gidin. Macaristan’da Macarca konuşun” şeklinde hakaret ettiği, daha sonra fiziksel şiddet uyguladığı kaydedildi. Mahkeme ırkçı saldırıda bulunan sanıklardan birisini 2 yıl, diğerini 1 yıl 3 ay hapis cezasına mahkûm etti. Her iki kararda da cezanın infazının 3 yıl süreyle ertelendiği kaydedilen açıklamada, ayrıca savcının, cezaların ağırlaştırılması için itiraz ettiği de belirtildi.

 

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