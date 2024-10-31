Macaristan’da görkemli Cumhuriyet konseri!

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TÜRKİYE ve Macaristan arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100’üncü yılı çerçevesinde ilan edilen ‘2024 Türk-Macar Kültür Yılı’ kapsamında belirlenen ‘100’üncü yılda 100 etkinlik’ hedefine erken ulaşılırken, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle başkent Budapeşte’de görkemli bir konser verdi. CSO’nun Budapeşte’deki Liszt Ferenc Müzik Akademisi’nde icra ettiği görkemli konser, 2024 Türk-Macar Kültür Yılı’nın 100’üncü etkinliği oldu. İki yüzyıla yakın tarihiyle ülkemizin güzide kurumları arasında yer alan CSO, Türk ve Macar milli marşlarının ardından Türk bestecilerin eserlerinin ağırlıkta olduğu zengin bir program icra etti. Konserin ardından, Türk mutfağından seçkilerin ikram edildiği bir resepsiyon düzenlendi.

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14 FARKLI ŞEHİRDE 100 ETKİNLİK

Macar Devlet Televizyonu tarafından da yayınlanan konserin açılışında Türkiye’nin Budapeşte Büyükelçisi Karanis Ekşioğlu, yaptığı konuşmada kültür yılı kapsamında Macaristan’ın 14 farklı şehrinde düzenlenen 100 etkinlikle yaklaşık 1 milyon kişiye ulaşmaktan gurur duyduklarını dile getirirken, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yunus Emre Enstitüsü başta olmak üzere katkıda bulunan tüm kurumlara teşekkürlerini sundu. Büyükelçi ayrıca, iki ülke arasındaki stratejik iş birliğinin her alanda geliştiğine ve derinleştiğine dikkat çekerek, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile Macar karşıtı MOL arasında yakın zamanda imzalanan Mutabakat Muhtırası’na değindi. Macaristan Savunma Bakanı Kristóf Szalay-Bobrovniczky’nin de onur konuğu olarak bir konuşma yaptığı etkinliğe, Macaristan hükümetinden Bakanlar, Devlet Sekreterleri, üst düzey yetkililer ve kordiplomatik mensupları da katıldı.





HEDEFE BEKLENENDEN ERKEN ULAŞILDI

‘2024 Türk-Macar Kültür Yılı’ vesilesiyle Budapeşte’de bulunan CSO ayrıca, 28 Ekim 2024 tarihinde ülkenin en büyük ikinci şehri olan Debrecen’de de geniş katılımlı bir konser verdi. Son dönemde Macaristan’daki faaliyette bulunan Türk firmalarından Yapı Merkezi ile Synergy’nin desteklediği konser de geniş katılıma sahne oldu. “100’üncü yılda yüz etkinlik” hedefine beklenenden önce ulaşan kültür yılı kapsamında düzenlenen faaliyetler, yılın son iki ayında da hız kesmeden devam edecek. Macaristan’daki Türk diplomatik temsilciliğinin tarihine dair Türkiye Cumhuriyeti Budapeşte Büyükelçiliği ile Budapeşte şehir arşivi ortaklığında hazırlanan serginin ardından, kasım ayı programında IV. Murat Operası, Gülsin Onay ve Erkin Onay tarafından verilecek piyano ve keman resitali gibi etkinlikler de Macar sanatseverlerle buluşmayı bekliyor. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Macaristan ziyaretleri vesilesiyle 18 Aralık 2023’te açılışı yapılan ‘2024 Türk-Macar Kültür Yılı’nın kapanış etkinliğinin iki ülke liderlerinin katılacakları özel bir performansla aralık ayında Ankara’da yapılması planlanıyor.

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