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Avrupa
AA / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 05.05.2020 - 08:50,Son Güncelleme:

Macaristan’da 30 Mayıs’ta başlıyor

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Macaristan’da 30 Mayıs’ta başlıyor
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Koronavirüs salgını nedeniyle 14 Mart’ta askıya alınan Macaristan 1. Futbol Ligi’nde sezon 30 Mayıs’ta tekrar başlayacak.

MACARİSTAN Futbol Federasyonu (MLSZ) tarafından yapılan açıklamada, 23 Mayıs’ta kupa maçlarının oynanacağı, 30 Mayıs’ta ise ligin kaldığı yerden devam edeceği duyuruldu. Ligin, haziran sonuna kadar tamamlanmasının planlandığı belirtilen açıklamada, her bir takımın en az 3 gün arayla maç yapacağı bilgisi yer aldı. Ayrıca, tüm kulüplerde haftada iki defa ve maç öncesinde oyunculara Kovid-19 testi yapılacağı kaydedildi.

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