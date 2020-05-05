Macaristan’da 30 Mayıs’ta başlıyor

MACARİSTAN Futbol Federasyonu (MLSZ) tarafından yapılan açıklamada, 23 Mayıs’ta kupa maçlarının oynanacağı, 30 Mayıs’ta ise ligin kaldığı yerden devam edeceği duyuruldu. Ligin, haziran sonuna kadar tamamlanmasının planlandığı belirtilen açıklamada, her bir takımın en az 3 gün arayla maç yapacağı bilgisi yer aldı. Ayrıca, tüm kulüplerde haftada iki defa ve maç öncesinde oyunculara Kovid-19 testi yapılacağı kaydedildi.