Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bayern, Goretzka’nın sözleşmesini uzattı 2026ya kadar...Bayern, Goretzka’nın sözleşmesini uzattı! 2026'ya kadar...#Bundesliga
Mo Farahın eski antrenörünün men cezası onandıMo Farah'ın eski antrenörünün men cezası onandı#Alberto Salazar
Afgan tercümanlardan yürek burkan eylem: Ağızlarını bantlayıp açlık grevine başladılarAfgan tercümanlardan yürek burkan eylem: Ağızlarını bantlayıp açlık grevine başladılar!#Afganistan
Sedanurun sır ölümü Şüpheli uyuşturucu ticareti yapmaktan tutuklandıSedanur'un sır ölümü! Şüpheli uyuşturucu ticareti yapmaktan tutuklandı#Sedanur Şen
Şeyma Subaşı: Nişanlım Mohammed Alsaloussi her ülkeden ev almak istiyorŞeyma Subaşı: Nişanlım Mohammed Alsaloussi her ülkeden ev almak istiyor!#Şeyma Subaşı
75 haneli mahallede koronavirüse yakalanan olmadı75 haneli mahallede koronavirüse yakalanan olmadı#Kayseri
Wagner Afrikada etki alanı genişletiyor Wagner Afrika'da etki alanı genişletiyor#Wagner
Altın fiyatları neden geriliyor, düşüş sürecek mi Uzmanlar değerlendirdiAltın fiyatları neden geriliyor, düşüş sürecek mi? Uzmanlar değerlendirdi#Altın Fiyatları
Çelik sektörü ihracatçıları ödüllendirildiÇelik sektörü ihracatçıları ödüllendirildi#Çelik Sektörü
Sadakatsiz’in yeni sezon tarihi belli olduSadakatsiz’in yeni sezon tarihi belli oldu#Sadakatsiz
HABERLERAvrupa Haberleri

Macaristan’a girmek isteyen sığınmacı sayısında artış

#Macaristan#Sığınmacı#Avrupadan Haberler
Macaristan’a girmek isteyen sığınmacı sayısında artış

Macaristan Başbakanı Başdanışmanı György Bakondi, son dönemde ülkeye gelmek isteyen sığınmacı sayısında ciddi artış görüldüğünü söyledi.

Haberin Devamı

BAKONDİ yaptığı açıklamada, Macar güvenlik güçlerinin, geçen yıl eylül ortasına kadar 21 bin 992, bu yılın aynı döneminde ise 73 bin 617 sığınmacının Macaristan’a girişini engellediğini ifade etti. Macaristan’ın sınırlarını korumaya devam edeceğini ve göçün durdurulması gerektiğini vurgulayan Bakondi, problemin kaynağından çözülmesi gerektiğine dikkati çekti. Ülkesinin Sırbistan ve Hırvatistan sınırlarına dikenli tel örgü çekmesinin ve Sırbistan’ı güvenli ülke olarak tanımlamasının doğru adım olduğunu savunan Bakondi, söz konusu adımların, yasa dışı göçü engelleme konusunda yardımcı olduğunu kaydetti.

2015’TEN BERİ 591 BİN SIĞINMACI ENGELLENDİ
Bakondi, 2015’ten bugüne kadar 591 bin sığınmacının sınırlardan girişinin engellendiğini, 3 bin 27 insan kaçakçısının yakalandığını ve sınırda 67 tünelin ortaya çıkarıldığını aktardı. Bakondi ayrıca, Macaristan’a 6 yılda 211 bin kişinin iltica başvurusunda bulunduğunu ama sadece 2 bin 837 kişinin talebinin olumlu karşılandığını ifade etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Macaristan#Sığınmacı#Avrupadan Haberler