Macaristan: Seçimi kazanan Orban’dan AB’ye mesaj

Haberin Devamı

MACARİSTAN’da yapılan genel seçimi, iktidarda bulunan Viktor Orban liderliğindeki Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) ve Hristiyan Demokratik Halk Partisi (KDNP) koalisyonu kazandı. Altı muhalefet partisinin ortak adayla yarıştığı seçimde, oyların tamamına yakını sayıldı. Macaristan Ulusal Seçim Ofisinin (NVI) paylaştığı verilere göre, Başbakan Orban liderliğindeki Fidesz-KDNP koalisyonu seçim öncesi yapılan anketlerin bir hayli üstünde bir başarı elde ederek oyların yüzde 53’ünü aldı. Demokratik Koalisyonu (DK), Jobbik, Momentum, Macaristan Sosyalist Partisi (MSZP), Macaristan Yeşiller Partisi (LMP) ve Macaristan için Diyalog Partisi’nin (PM) oluşturduğu çatı oluşumu “Macaristan için Birlik” ise oyların yaklaşık yüzde 35’ini alabildi.

Haberin Devamı

Beklentilerin üzerinde oy alan aşırı sağcı Bizim Ülkemiz (Mi Hazank) de oyların yüzde 6’sını alarak yüzde 5’lik seçim barajını geçip ilk kez parlamentoya girdi. Böylece Fidesz-KDNP koalisyonu çıkardığı 135 milletvekiliyle 199 sandalyeli Meclis’te üçte ikilik çoğunluğu elde etti. Macaristan için Birlik 56, aşırı sağcı Mi Hazank ise yedi sandalye kazandı. Seçime katılanların oranı ise yüzde 68’in üzerine çıkarak 2018’de yapılan bir önceki genel seçimdeki rekor katılıma yaklaştı.

ORBAN: AY’DAN BİLE GÜRELEBİLİR

Avrupa Birliği (AB) sınırları içinde en uzun süredir iktidarda olan siyasetçi konumundaki Orban, üst üste dördüncü kez kazandığı genel seçimlerin ardından yaptığı açıklamada, “Büyük bir zafer elde ettik. Belki de Ay’dan bile görülebilecek bir zafer. Brüksel’den görüldüğü kesin” dedi. 58 yaşındaki Orban, “Macaristan’ın egemenliğini ve özgürlüğünü koruduk” ifadesini kullandı. Göçmen karşıtı politikalarıyla tanınan Orban liderliğindeki hükümet, yargı bağımsızlığı ve basın özgürlüğü alanındaki politikalarının yanı sıra LGBTİ+ bireylere yönelik ayrımcı uygulamaları nedeniyle Avrupa Birliği (AB) tarafından sık sık eleştiriliyor. Hükümetin demokratik ilkelere uymaması nedeniyle Macaristan, AB’nin korona yardım fonundan yararlanamamıştı.

Haberin Devamı

Muhalefetin ortak başbakan adayı Peter Marki-Zay ise yenilgiyi kabul ederek “Üzüntümü ve hayal kırıklığımı saklamayacağım” ifadesini kullandı. Orban’ı ‘nefret ve yalanlarla’ dolu bir seçim kampanyası yürütmekle suçlayan muhafazakâr siyasetçi, muhalefetin elinden geleni yaptığını ancak eşit olmayan şartlarda mücadele ettiklerini, iktidar karşıtı politikacıların devlete ait medya organlarına çıkarılmadığını belirtti. Macaristan’da, muhalefet partileri ilk kez böyle bir ittifakla seçime gitti. Orban’ı yenme ihtimallerini artırmak için aynı çatı altında seçime giden partiler arasında sol, yeşil, liberal ve sağ muhafazakâr partiler bulunuyordu.

REFERANDUM GEÇERSİZ

Macaristan’da vatandaşlar dün genel seçim için gittikleri sandıkta, homofobik olduğu gerekçesiyle tepki gösterilen bir yasa tasarısıyla ilgili olarak düzenlenen referandum kapsamında da oy kullandı. Medyada ve okullardaki cinsellik eğitiminde 18 yaşın altındakilere LGBTQ bireylerin anlatılmasını yasaklayan ve hükümet tarafından ‘çocukları koruma yasası’ olarak nitelendirilen düzenlemeyle ilgili referandum, yeterli sayıda oy kullanılmaması nedeniyle geçersiz oldu.