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Macaristan LGBT yürüyüşlerini yasaklıyor

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#ALMANYA#Macaristan#AVRUPADAN HABERLER
Macaristan LGBT yürüyüşlerini yasaklıyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2025 19:09

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, dünyada ailenin en önemli unsur olduğunu ve çocukların korunması gerektiğini belirterek, “onur yürüyüşü” olarak adlandırılan LGBT bireylerin düzenlediği gösteriye bundan sona ülkesinde izin verilmeyeceğini, böyle bir şeyin zaten olmaması gerektiğini söyledi.

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ORBAN, Macar devlet radyosuna ulusal ve uluslararası gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Dünyada en önemli unsurun aile olduğunu vurgulayan Orban, “Ailelerin bir arada kalması için yardımcı olmalıyız. Böylece çocuk sahibi olanların, olmayanlara göre daha kötü durumda olmamasını sağlamalıyız. Aile mantığı, yaptığımız düzenlemeleri organize edebileceğimiz diğer ilkedir” görüşünü paylaştı. Orban, önceden insanların gelir düzeylerine göre yardım ve desteğin yapılıp yapılmamasının düşünüldüğünü buna artık çocuk sahibi olup olmadığının da eklenmesi gerektiğini belirterek, “Çocuk sahibi mi değil mi? bu vergi sistemine yansımalı” diye konuştu.

MACARİSTAN, AİLELER İÇİN BİR VERGİ CENNETİNE DÖNÜŞECEK
Geçen hafta açıklanan 2 ve 3 çocuk sahibi annelerin gelir vergisinden ömür boyu muaf tutulması düzenlemesine değinen Orban, “Macaristan, aileler için bir vergi cennetine dönüşecek ve gençler, aile kurmayı bir kariyer olarak seçebilecek” açıklamasında bulundu. Orban, uyuşturucu ile mücadelenin daha kapsamlı ve etkili yürütülmesi gerektiğine, uyuşturucunun artık kırsal kesimlerde bile kullanılmaya başlandığına dikkati çekti. Çocukların korunması için yalnız eğitimin yeterli olmadığını, diğer alanlarda da bu mücadelenin yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Orban, her yıl düzenlenen LGBT yürüyüşlerinin yasaklanacağını belirterek, “Buna kısaca onur yürüyüşü (Pride) diyoruz. Artık böyle bir şey yok, bitti, zaten hiç var olmamalıydı” ifadesini kullandı.​​​​​​​

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#ALMANYA#Macaristan#AVRUPADAN HABERLER

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