Macaristan LGBT yürüyüşlerini yasaklıyor

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ORBAN, Macar devlet radyosuna ulusal ve uluslararası gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Dünyada en önemli unsurun aile olduğunu vurgulayan Orban, “Ailelerin bir arada kalması için yardımcı olmalıyız. Böylece çocuk sahibi olanların, olmayanlara göre daha kötü durumda olmamasını sağlamalıyız. Aile mantığı, yaptığımız düzenlemeleri organize edebileceğimiz diğer ilkedir” görüşünü paylaştı. Orban, önceden insanların gelir düzeylerine göre yardım ve desteğin yapılıp yapılmamasının düşünüldüğünü buna artık çocuk sahibi olup olmadığının da eklenmesi gerektiğini belirterek, “Çocuk sahibi mi değil mi? bu vergi sistemine yansımalı” diye konuştu.

MACARİSTAN, AİLELER İÇİN BİR VERGİ CENNETİNE DÖNÜŞECEK

Geçen hafta açıklanan 2 ve 3 çocuk sahibi annelerin gelir vergisinden ömür boyu muaf tutulması düzenlemesine değinen Orban, “Macaristan, aileler için bir vergi cennetine dönüşecek ve gençler, aile kurmayı bir kariyer olarak seçebilecek” açıklamasında bulundu. Orban, uyuşturucu ile mücadelenin daha kapsamlı ve etkili yürütülmesi gerektiğine, uyuşturucunun artık kırsal kesimlerde bile kullanılmaya başlandığına dikkati çekti. Çocukların korunması için yalnız eğitimin yeterli olmadığını, diğer alanlarda da bu mücadelenin yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Orban, her yıl düzenlenen LGBT yürüyüşlerinin yasaklanacağını belirterek, “Buna kısaca onur yürüyüşü (Pride) diyoruz. Artık böyle bir şey yok, bitti, zaten hiç var olmamalıydı” ifadesini kullandı.​​​​​​​