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Avrupa
AA / Fotoğraflar: Getty Images, AFP
Haber Giriş: 30.09.2020 - 14:37 | Son Güncelleme:

Macaristan hükümetinin resmi hesabını bloke etti

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Macaristan hükümetinin resmi hesabını bloke etti
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Macaristan Uluslararası İletişim ve İlişkilerden Sorumlu Bakanı Zoltan Kovacs, Twitter’ın, Macaristan hükümetinin resmi hesabını engellediğini açıkladı.

Kovacs, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Macaristan hükümetinin, Twitter’daki ‘About Hungary’ isimli resmi hesabının herhangi bir açıklama yapılmadan bloke edildiğini belirtti. Kovacs, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun ilk defa hukukun üstünlüğü konulu raporunu açıklayacağı Macar hükümetinin hesabının bloke edilmesinin ‘olağanüstü derecede ilginç’ olduğunu kaydetti. Kovacs ayrıca, konu hakkında gerekli adımları attıklarını ve Twitter’dan resmi yanıt ve açıklama beklediklerini bildirdi.

 

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