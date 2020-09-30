Macaristan hükümetinin resmi hesabını bloke etti

Kovacs, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Macaristan hükümetinin, Twitter’daki ‘About Hungary’ isimli resmi hesabının herhangi bir açıklama yapılmadan bloke edildiğini belirtti. Kovacs, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun ilk defa hukukun üstünlüğü konulu raporunu açıklayacağı Macar hükümetinin hesabının bloke edilmesinin ‘olağanüstü derecede ilginç’ olduğunu kaydetti. Kovacs ayrıca, konu hakkında gerekli adımları attıklarını ve Twitter’dan resmi yanıt ve açıklama beklediklerini bildirdi.