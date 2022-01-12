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Macaristan 3 Nisan’da seçime gidiyor

#Macaristan 3 Nisan’Da Seçime Gidiyor#Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader#AVRUPADAN HABERLER
Macaristan 3 Nisan’da seçime gidiyor

Macaristan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Janos Ader, 2022’de düzenlenecek parlamento seçimlerinin tarihini 3 Nisan olarak belirledi.

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Ülkenin 6 muhalefet partisi olan Demokratik Koalisyon (DK), Jobbik-Daha İyi Bir Macaristan Hareketi, Yeşiller Partisi (LMP), Momentum Hareketi, Macaristan Sosyalist Partisi (MSZP) ve Macaristan için Diyalog (PM), zafer şansını arttırmak için seçimlerden önce birleşmeye karar vermişti. Muhalefet ittifakının geçen ekim ayında Başbakan Victor Orban’ın rakibini seçmek için yaptığı ön seçimin kazananı, ülkenin güneydoğusundaki Hodmezovasarhely kentinin 49 yaşındaki muhafazakâr belediye başkanı Peter Marki-Zay olmuştu.
Seçim barajının yüzde 5 oy olduğu ülkede 2018’de yapılan son seçimde Başbakan Viktor Orban’ın Fidesz Partisi (Macar Yurttaş Birliği) ve koalisyon ortağı Hıristiyan Demokrat Halk Partisi (KDNP) oyların yüzde 49.27’sini alarak ülkenin 199 sandalyeli meclisinde 133 sandalye elde etmişti.

 

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