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Avrupa
Haber Giriş: 11.05.2020 - 11:28,Son Güncelleme:

Maç sonunda forma değiştirmek yasaklanabilir

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Maç sonunda forma değiştirmek yasaklanabilir
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Premier Lig için geçtiğimiz günlerde bir karar alınmış ve antrenman sahalarında ya da maçta zemine tükürmek ceza nedeni sayılmıştı. Bu kararın ardından corona virüsün yayılmasını engellemek amacıyla yeni düzenlemeler de gelebileceği konuşuluyor.

Premier Lig yetkilileri sahaya tükürmeyi yasakladıktan sonra bir dizi yeni yasaklama kararlarını tartışıyor.

Corona virüsün yayılmasına neden olacak davranışların önüne geçmek isteyen yetkililer, tükürme yasağınan sonra şimdi de toplu gol sevinçleri, su şişelerinin ortak kullanılması, maç sonunda forma değiştirme gibi hareketlerin yapılmaması için çalışıyor.

İngiltere'de Profesyonel Futbolcular Birliği Sendikası (PFA), corona virüsü salgını nedeniyle askıya alınan ligin yeniden başlaması durumunda maç sürelerinin azaltılması önerisinde bulunmuştu. Bu öneri henüz IFAB tarafından kabul görmedi.

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