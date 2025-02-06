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Maç sonu sıraya girdiler

Güncelleme Tarihi:

#Santos#Neymar#Brezilya
Maç sonu sıraya girdiler
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2025 12:55

Brezilyalı futbolcu Neymar, Santos formasıyla sahalara geri döndü. Maç sonu rakip takım oyuncuları yıldız isimle fotoğraf çektirebilmek için sıraya girdi.

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Futbol dünyasının en yetenekli isimleri arasında gösterilen 33 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Neymar, sakatlıklarla geçirdiği bir yılı aşkın bir sürenin ardından ülkesinde futbola başladığı Santos formasıyla sahalara geri döndü.

Maç sonu sıraya girdiler
Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'den ayrılarak 12 yıl sonra futbola başladığı Santos'a dönen 33 yaşındaki oyuncu, iç sahada Botafogo ile oynanan maçın ikinci yarısında forma giydi.
Maç sonu sıraya girdiler
Karşılaşmanın ilk yarısını 38. dakikada Tiquinho Soares'in penaltı golüyle 1-0 önde tamamlayan Santos, 67. dakikada Alexandre Jesus'un golüne engel olamadı ve maç 1-1 sona erdi.
Maç sonu sıraya girdiler
Maç sonu rakip takım oyuncuları Neymar'a büyük ilgi gösterdi.
Maç sonu sıraya girdiler
Botafogo futbolcuları, Neymar ile fotoğraf çektirebilmek için sıraya girdi.
Maç sonu sıraya girdiler
Neymar, İspanya'nın Barcelona ve Fransa'nın Paris Saint-Germain ekiplerinde oynadıktan sonra Ağustos 2023'te Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e transfer oldu.
Maç sonu sıraya girdiler
Astronomik bonservis ve maaş karşılığında Al Hilal'e imza atan Neymar, Ekim 2023'te milli takımda yaşadığı çapraz bağ ve menisküs sakatlığı nedeniyle bir yıl forma giyemedi.
Maç sonu sıraya girdiler
Brezilyalı futbolcu, hayal kırıklığıyla geçen Al Hilal kariyerinde 7 maça çıktı ve 1 gol, 3 asist üretti.

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#Santos#Neymar#Brezilya

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