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Avrupa
Haber Giriş: 21.12.2020 - 10:59 | Son Güncelleme:

Maç sonrası akılalmaz kaza… Görevli hayatını kaybetti

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Maç sonrası akılalmaz kaza… Görevli hayatını kaybetti
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Lorient ile Rennes arasında oynanan maçın ardından akılalmaz bir olay yaşandı.

Fransa Ligue 1'in 16. haftasında oynanan Lorient-Rennes mücadelesinin ardından büyük bir trajedi yaşandı.

Rennes'in deplasmanda 3-0 kazandığı karşılaşmanın ardından takımlar stattan ayrılırken, sahanın bakımı için zemini incelemeye gelen çim görevlisinin işini yaptığı sırada üzerine projektör rampası çöktü. Çimlerin bakımıyla ilgilenen görevli, stat ışıklarının üzerinde bulunduğu rampanın üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Sahaya gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yapsa da, görevliyi kurtaramadı.

Lorient polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.

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