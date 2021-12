Maç sırasında fenalaştılar

Haberin Devamı

Almanya'da dördüncü lig olarak sayılan Regionalliga’da yer alan Berlinli Türk futbol kulübü BAK 07 takımının iki oyucusu Jena'da oynadığı deplasman maçının ardından fenalaştı.

Takımın oyuncularından Uğur Oğulcan Tezel ve Kwabe Schulz maç sırasında rahatsızlık geçirdi. Her iki futbolcunun da kalp damar hastalığı olan kardiyovasküler (kan dolaşımı) sorunları olduğu ve acil servise kaldırıldıkları belirtildi. Her iki futbolcuya da doktorlar tarafından oksijen verildi. BAK’lı futbolcuların kasım ayında takımda yaşanan korona salgınına yakalananlar arasında olduğu belirtildi. Acil servis doktorları, futbolcuların yaşadığı sıkıntının koronayla bağlantılı olabileceğini söyledi.Futbolcu Kwabe Schulz, bitiş düdüğünün hemen ardından yere yığılırken, Uğur Oğulcan Tezel ise maçın bitiminde gittiği soyunma kabininde fenalaştı. Takım teknik direktörü André Meyer, her iki futbolcunun yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle takımda duygusal bir an yaşandığını söyledi. Acilde ilk tedavileri yapılan her iki futbolcunun da daha sonra kendi risklerini alarak hastaneden ayrılıp Berlin’e döndüğü belirtildi. Her iki futbolcunun da sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. BAK, deplasmanda oynadığı maçı 2-0 kaybetti.