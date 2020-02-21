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Avrupa
Haber Giriş: 21.02.2020 - 10:24,Son Güncelleme:/

Maas’tan Çavuşoğlu’na taziye mesajı

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Maas’tan Çavuşoğlu’na taziye mesajı
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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Almanya’nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybeden Türkler için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na başsağlığı diledi.

DİPLOMATİK kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na ırkçı terör saldırısına ilişkin taziye mesajı gönderdi. Maas mesajında, bu menfur saldırıda hayatını kaybeden Türkler için başsağlığı dileyerek, yabancı düşmanlığı ile mücadelede ve demokraside kararlı olduklarını belirtti.

AA / Fotoğraf: dpa

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