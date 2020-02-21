Maas’tan Çavuşoğlu’na taziye mesajı

DİPLOMATİK kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na ırkçı terör saldırısına ilişkin taziye mesajı gönderdi. Maas mesajında, bu menfur saldırıda hayatını kaybeden Türkler için başsağlığı dileyerek, yabancı düşmanlığı ile mücadelede ve demokraside kararlı olduklarını belirtti.

AA / Fotoğraf: dpa