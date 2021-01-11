Maas’tan ABD’ye iş birliği önerisi: ‘Marshall planı üzerinde çalışmaya hazırız’

ALMANYA Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Kongre binasını işgal olayından sonra ABD’ye demokrasi için mücadelede iş birliği önerdi. Alman haber ajansı dpa’ya konuşan Maas, “Biz demokrasi için ABD ile birlikte bir Marshall planı üzerinde çalışmaya hazırız. Biz liberal demokrasi düşmanlarına alan vermemeliyiz. Bu sadece ABD için değil, Almanya ve Avrupa’da da geçerli” dedi.

‘BAŞÖĞRETMENLİK YAPMAYIN’

Dışişleri Bakanı Maas bu önerisiyle hem koalisyon hem de muhalefetten sert tepki gördü. Koalisyon ortağı Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU/CSU) Grup Başkan Vekili Johann David Wadephull, NATO müttefiği ABD’ye akıl vermeye karşı uyardı. ABD’de her türlü demokrasi krizinin Almanya’yı etkileyeceği görüşünün doğru olduğunu savunan Wadephul, “En eski Batı demokrasisine karşı baş öğretmenlik yapmaya kalkışmayalım” dedi. Muhalefet partisi Hür Demokrat (FDP) dış politika sözcüsü Alexander Graf Lambsdorf, “ABD’nin Maas planına ihtiyacı yok. Trump gidiyor. Biden başkan olacak. FBI işgalcileri tutukluyor ve mahkeme önüne getiriyor. Amerika’da demokrasi ve hukuk devleti Maas olmadan da işliyor” diye çıkıştı.

TUHAF KIYASLAMA

Dışişleri Bakanı Maas’ın ayrıca ABD’ye demokrasi için yardım planını Marshall yardım planına benzetmesi de tepki gördü. Maas tarihsel içgüdüden yoksun olarak eleştirildi. ABD, İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Avrupa’nın ekonomik inşaası için dönemin Dışişleri Bakanı George C. Marshall adına bir ekonomik yardım planı hazırladı. Bu yardım planından en çok Almanya faydalandı. 3 yıldır Dışişleri Bakanı olan Heiko Maas, Çin ve Rusya gibi ülkeler yerine ABD’ye demokrasi dersi vermeye kalkışmakla suçlandı.

‘VESFALYA BARIŞ ANLAŞMASI’

Maas yeni başkan seçilen Biden’e demokrasi için mücadelede Almanya’ya güvenebileceğini söyledi ve “ABD’de demokrasi olmazsa, Avrupa’da da olmaz” dedi. Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Biden’ın başkan seçilmesinden beri ABD ile ilişkilerde yeni bir başlangıç ve ABD Avrupa arasında yeni bir pazarlık (New Deal) çağrısında bulunuyor. Şimdi bu çağrısına demokrasi için Marshall planını da ekledi. Yeşiller dış politika sözcüsü Omid Nouripour, Bakan Maas’ı bu gidişle belkide yakında “Akdeniz için de bir Vestfalya Barış Anlaşması” önerecek diye eleştirdi. 1648 yılında imzalanan Vestfalya Anlaşması Avrupa’da 30 Yıl Savaşları’nın sonu, Yeni bir çağın başlangıcı olarak niteleniyor.