Maassen’e ‘Yahudi karşıtı’ suçlaması

ALMAN Birinci Televizyon kanalı ARD’de yayınlanan Monitör programına konuşan Kramer, “Benim için bunlar, sayın Maassen’in çeşitli sosyal platformlarda ve kendi konuşmalarında da her şeyin toplamını bir araya getirdiğinizde kullandığı klasik Yahudi aleyhtarı klişelerdir. Aslında gözle görülür şekilde aklanacak başka bir şey yok” dedi. Yayınları, paylaşımları ve bazı kavramları kullanış şeklini analiz ederek bu sonuca vardığını belirten Kramer, Maassen’nin, ‘Cato’ dergisinde kaleme aldığı ‘Post Milliyetçiliğin Yükselişi ve Düşüşü’ başlıklı makaleyi örnek gösterdi. Maassen’in bu yazıda, geleneklerin ve ulusal kültürlerin yıkımı hedefiyle insanların ‘kontrol edilmesi ve maniple edilmesi kolay’ bir ‘anonim kitle’ye dönüştürülmeye çalışıldığını yazdığına dikkati çekti. Maassen’in diğer bir yazarla değerlendirme yaptığı makalede, bu projenin arkasındaki beyinlerin daha önce muhalif oldukları düşünülen iki gruptan oluştuğunu, bir yanda ‘eskiden sosyalist sol’ ve sözde ‘ekonomik küreselciler’ olduğunu yazdı.