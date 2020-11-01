Maas: ‘Sınırlar kapanmayacak’

Geçen haftayla karşılaştırıldığında bu pazar yeni vaka sayısında 3 bin artış oldu. Ülke genelinde bugüne kadar tespit edilen vaka sayısı 532 bin 930, iyileşenlerin sayısı ise 355 bin 900, aktif hasta sayısı ise 166 bin 500 olarak açıklandı. Son bir günde salgın kaynaklı 29 ölüm vakasıyla birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı da 10 bin 481’e çıktı. Salgın nedeniyle ülke genelinde bazı okullarda eğitim durdu. İlk ve orta dereceli öğrencilerin eğitim gördüğü 165 okulda vaka sayısının artması nedeniyle dersler yapılamıyor. 135 okulun kapalı olduğu Bavyera bu konuda başı çekiyor. Hessen’de 6, Mecklenburg Vorpommern’da 4, Schleswg Holstein’da 2 okulda dersler durdu. Saksonya Anhalt, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren Vestfalya, Hamburg, Bremen ve Berlin’de ise birçok okulda bazı sınıflar karantinada tutuluyor.



Ülkede artan vakalara karşın komşu ülkelerle sınırlar kapatılmayacak. Federal Dışişleri Bakanı Heiko Maas, sınırların kapatılmasını gerektiren bir durumun söz konusu olmadığını belirterek, “İlkbahar aylarında nasıl davranacağımızı yeteri kadar tecrübe ettik. Diğer ülkelerle karşılaştırıldığında Almanya çok kötü değil. Yurt dışından aldığım tepkiler de daha çok bize yönelik bir ilgi ve bizim aldığımız kararların benzerinin uygulanması yönünde” dedi.