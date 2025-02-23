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Maas eski eşiyle yeniden evlendi!

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#Heiko Maas#Corinna Maas#Nikah
Maas eski eşiyle yeniden evlendi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2025 10:31

Almanya’nın eski Dışişleri Bakanı Heiko Maas (58), 2016 yılında ayrıldığı ve 2018’de boşandığı eski eşi Corinna Maas’la (52) yeniden evlendi.

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Almanya’da yayımlanan Bild gazetesi, Almanya’nın eski Başbakanı Angela Merkel döneminde 2023-2017 yıllarında Federal Adalet Bakanı ve 2018-2021 yıllarında da Federal Dışişleri Bakanı olarak görev yapan SPD’li Heiko Maas’ın 8 yıla yakın ayrı yaşadığı eski eşi Corinna’yla 6 Aralık 2024 tarihinde yeniden nikahlanarak evlendiklerine yer verdi. Maas çiftinin nikahını da Heiko Maas’ın yakın arkadaşı olan Saarland eyaletine bağlı Neunkirchen Anakent Belediye Başkanı Jörg Aumann’ın kıydığı da aynı haberde yer aldı. Heiko Maas, 2016 yılında eşinden ayrıldıktan sonra yaklaşık 7 yıl Alman film yıldızlarından Natalia Wörner’le (57) birlikteydi.

 

 

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#Heiko Maas#Corinna Maas#Nikah

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