Maas: En çok Türkiye’ye bakıyoruz

ALMANYA, Türkiye’ye korona krizi sebebiyle aldığı seyahat uyarısını kaldıracak mı? Türkiye’ye tatile gitmek isteyen Almanlar ve Türkler her gün Alman Dışişleri Bakanlığı’nın bu yönde alacağı kararı bekliyor. Tatil hazırlığı yapanlarda “Bugün seyahat uyarısı kalkabilir” beklentisi var. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, “Funke Medya Grubu’na yaptığı açıklamada şu sıralar en çok Türkiye’ye seyahat uyarısını gözden geçirdiklerini söyledi. Maas şöyle dedi: “Salgın halen geçmiş değil. Bu nedenle seyahat uyarısı konusunda deneyim yapma lüksümüz yok. Burada belirleyici unsur tatilcilerin güvenliği. Avrupa dışında bir durum değerlendirmesi daha da zor. Buna rağmen sürekli verileri gözden geçiriyoruz. En çok da Türkiye’yi. İsveç ve Norveç’e seyahat uyarısını bu hafta kaldırdık. Buna karşılık seyahat uyarısı olan ülkeler listesine Lüksemburg’u geri aldık.”

TATİL PARTİLERİ

Almanların tatilde eğlence mekânı olarak bilinen İspanya’nın Mallorca Adası’nda Alman turistlerin büyük gece partileri yaptığı görüntülerini eleştiren Bakan Maas, bunu sadece tehlikeli değil, aynı zamanda diğer tatilcilere karşı da saygısızlık olarak niteledi. Tatil ülkelerinin aylarca turistlerin güvenli bir tatil yapabilmesi için hazırlık yaptığını vurgulayan Bakan Maas, bu kuralların insanların sağ salim tatilden dönebilmesi amacını taşıdığını kaydetti. Korona krizinin Avrupa’da bazı ülkeleri kalbinden vurduğunu belirten Maas, özellikle bu ülkelere yardım etmek gerektiğini söyledi. Maas Brüksel’deki AB liderleri zirvesinin bu açıdan tarihi bir şans olduğunu vurguladı.