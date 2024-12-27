Luton Türk Kültür ve Eğitim Merkezi’ne yeni başkan seçildi

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LUTON Türk Kültür ve Eğitim Merkezi’nin olağan genel kurul toplantısı, dernek bünyesindeki Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi Camii’nin toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantı, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından, geçmiş dönem faaliyetleri ve finansal raporlar değerlendirildi. Yeni dönem başkanlık ve yönetim kurulu seçimleri yapıldı. Luton halkının yoğun katılımıyla gerçekleşen toplantıda, derneğin kuruluştan itibaren 1996 yılından beri hizmet veren geçen dönem başkanı Atilla Üstün’e hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi. Başkanlık için aday olan ve Luton’da Türk toplumunun tanınmış simalarından İlhami Gündüz, yeni başkan olarak seçildi.





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YENİ YÖNETİM BELİRLENDİ

Luton Türk Eğitim ve Kültür Merkezi’nden yapılan açıklamada, İlhami Gündüz’ün güven oylamalarının ‘tamamını’ alarak yeni dönem başkanı olduğu belirtildi. Yeni başkan İlhami Gündüz, derneğin faaliyetlerine daha da güç katarak devam etmeyi hedeflediklerini ifade etti. Gündüz, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, Luton Türk toplumuna hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi. Luton Türk Kültür ve Eğitim Merkezi’nin yeni yönetimi şu isimlerden oluştu: Başkan: İlhami Gündüz, Yönetim Kurulu: Kadir Bayrak, Adem Çağlar, İsa Gökçe, Ali Baş, Lokman Güner, Orhan Gürbüz





LUTON TÜRK KÜLTÜR VE EĞİTİM MERKEZİ’NİN HİZMETLERİ

İngiltere’nin Luton şehrinde 1996 yılında Türk vatandaşları tarafından kurulan Luton Türk Kültür ve Eğitim Merkezi, ukdesindeki Ahmet Ziyauddin Camii ile birlikte yaklaşık 2 bin 500 Türkiye kökenli aileye hizmet veriyor. Merkez, Türkçe dersi, eğitim, öğretim hizmetleri ile sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleniyor. Merkez bünyesinde, Londra Din Hizmetleri müşavirliğine bağlı din görevlisi tarafından Ahmet Ziyauddin Gümüşhanevi Camii’nde dini hizmetler sunuluyor. Ayrıca, Luton Hafta sonu Türk Okulu’nda Londra Eğitim Müşavirliği öğretmenleri tarafından Türkçe dersleri veriliyor. Luton Türk Kültür ve Eğitim Merkezi, bölgedeki Türk toplumuna önemli katkılar sunmaya devam ediyor.

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