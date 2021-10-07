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‘Lütfen gribe karşı aşı yaptırın’

#BERLİN#Grip#Jens Spahn
‘Lütfen gribe karşı aşı yaptırın’

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn ve Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler, sonbahar ve kış aylarında hem koronavirüs hem de grip salgınlarının eş zamanlı olarak yayılabileceği konusunda uyarıda bulunarak, grip aşısı olma çağrısı yaptı. Almanya’da geçen yıl uygulanan kısmi kapanma nedeniyle kayda değer grip vakaları görülmediğini belirten Spahn, ancak bu yıl grip salgını riskinin arttığına dikkati çekti.

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BERLİN’de düzenlenen basın toplantısında “Lütfen gribe karşı aşı yaptırın” çağrısında bulunan Spahn, yeterince grip aşısı ısmarlandığını söyledi. Geçen yıl grip sezonunda 22 milyon doz aşı yapıldığını belirten Spahn, bu rakamın geçen yıllara kıyasla oldukça yüksek olduğunu kaydetti. “Bu kotaya yine ulaşmayı istiyoruz” diyen Spahn, 27 milyon doz grip aşısının ısmarlandığını söyledi. Sağlık Bakanı, pazartesi gününe kadar 23 milyon doz aşının kullanıma sunulduğunu da sözlerine ekledi. Almanya’da 60 yaş ve üzerindekilerin yanı sıra kronik hastalığı bulunanlara, hamilelere, sağlık personeline, hasta yakınlarının bakımını sağlayanlara ve işleri gereği çok sayıda insanla bir araya gelenlere grip aşısı tavsiye ediliyor. RKI Başkanı Lothar Wieler, hekime danışarak isteyen herkesin grip aşısı yaptırabileceğini de vurguladı.

EŞ ZAMANLI SALGIN RİSKİ
Sonbahar ve kış aylarında koronavirüs vakalarında da artış olabileceğinin göz önünde bulundurulması gerektiğini belirten Wieler, “Bu nedenle, sonbahar ve kış aylarında Covid-19 ve grip vakalarının paralel olarak ortaya çıkmasını önlemek zorundayız” şeklinde konuştu. Covid-19 ve grip vakalarının aynı anda yayılması durumunda hastanelerin yükünün artacağını belirten Wieler, böyle bir senaryonun aşı olmak, koruyucu maske takmak, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymak, kapalı ortamları havalandırmak ve akıllı telefonlardaki korona uyarı uygulamasını kullanmak ile engelleneceğini söyledi. Grip dalgasının nasıl seyredeceğini şimdiden kestirmenin mümkün olmadığını ifade eden Wieler, her iki hastalığın da özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı bulunanlar için risk oluşturduğunu sözlerine ekledi. RKI’ya bağlı Daimi Aşı Komisyonu (Stiko) Başkanı Thomas Mertens de, geçen sezon yaşanmayan grip salgının bu yıl çok daha şiddetli olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

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KORONAVİRÜS AŞISINDA SON DURUM
RKI Başkanı Wieler, Almanya’da koronavirüs aşılarındaki durumla ilgili son bilgileri de paylaştı. Wieler’in verdiği bilgilere göre, 12 yaş üzerindekilere aşı tavsiyesinin yapıldığı ülkede halkın yüzde 68.3’ü Covid-19’a karşı en az bir doz aşı oldu. 60 yaş üzeri nüfusta aşı oranının yüzde 84 civarında olduğunu belirten Wieler, ancak bu yaş grubunda yüzde 15’lik bir kesimin hâlâ aşı olmadığını söyledi. Wieler, yaklaşık 3 milyon kişilik bu kesimde koronavirüse yakalananlar olması durumunda, çok sayıda kişinin yoğun bakıma kaldırılabileceğini kaydetti.

 

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#BERLİN#Grip#Jens Spahn