‘Lütfen aşı olun’

“HİÇ kimse kendisini tek başına bu salgından koruyamaz. Hepimiz birbirimizi korumaya yardım etmeliyiz. Aşı yaptırmak istemeyenler ikna edilmeli. Ne kadar çok kişi aşı olursa, özgürlüğümüz de o kadar çok artacak. Hepimiz Bunun bilincinde olmalıyız. Ailede, iş yerinde, futbol kulüplerinde, bir araya geldiğiniz her yerde birbirinizle konuşun ve aşı olmak istemeyenleri ikna etmeye çalışın. Vaka sayısında önceki dönemlere rağmen büyük ölçüde düşüş olmasına rağmen, son günlerde yeniden artış görülmeye başlandı. Bu yüzden herkesin daha dikkatli ve daha duyarlı davranması gerekiyor. Yeni varyantlara karşı aşının ne kadar etkili olduğu henüz bilinmiyor. Ama ne olursa olsun aşı olunmasına özen göstermeliyiz. 18-59 yaş grubunun yüzde 80’ini aşıladığımızda durum çok daha iyi olacak. Ama şu anda bundan daha çok uzağız. Lütfen aşınızı olun.” ‘ÇOCUK VE GENÇLERİ BIRAKAMAYIZ’

Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn da aşı mecburiyetine sıcak bakmadıklarını belirtirken, gönüllülük prensibi çerçevesinde herkesin aşı yaptırmasından yana olduklarını söyledi: “İhtiyacımız olandan fazla aşımız var. Randevu almak da sorun değil. Büyükleri aşılayıp çocukları ve gençleri bırakmak kabul edilemez. Çocuk ve gençleri aşılamak hem çok önemli hem de gerekli. O yüzden önümüzdeki haftalarda buna daha fazla önem vermeliyiz. Bu bizim önceliğimiz olmalı.” Başbakan Angela Merkel gibi Spahn da herkesi aşı olmaya çağırdı.