LUTEV yeni yönetimini seçti: Kadın gücü yükselişte!

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LUTEV Derneği Başkanı Aspurçe Uluer seçilirken, yardımcıları Canan Jusufoski ve Nebahat Yurtseven, muhasebe sorumlusu Güner Öztel, sekreter Berrin Çolak, yedek üyeler Tuğba Köker, Dilek Gündemir, Zahide Yaman Balcı ve Sümeyra Kablan olarak belirlendi. Uluer, “Bize bırakılan başarılı bir derneğin başına geçmekten dolayı çok mutluyum. Güner Öztel’e, bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalar için teşekkür ediyoruz. Bizler de aynı tutkuyla yeni projeler üretecek ve derneğimizi daha da ileriye taşıyacağız” dedi. Kadın gücünü bölgeden bir kez daha ön plana çıkardıklarını ifade eden eski başkan Güner Öztel ise Württemberg Veli Birlikleri Federasyonu Başkanı seçildi. Öztel, burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi: “Bizden sonra gelecek genç nesillere destek olmalıyız, yollarını açmalıyız. Şimdiye kadar severek yürüttüğüm başkanlığı, hevesli ve başarılı annelere devretmekten gurur duyuyorum. Ayrıca, yönetimin tamamen kadınlardan oluşmasıyla da özellikle bir ilke imza attık, bu da beni ayrıca mutlu ediyor.”



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‘DAHA İLERİYE GÖTÜRMEYE KARARLIYIZ’

Divan Başkanı Güven Toymaz konuşmasında yeni yönetimi tebrik ederek başarılar dilerken, Württemberg Veli Birlikleri Federasyonu Başkanı Güner Öztel’e de derneği bu noktaya taşıyan çalışmaları için teşekkür etti. LUTEV’in yeni kadın yönetimi, derneği daha da ileriye götürmeye kararlı olduklarını belirtti.