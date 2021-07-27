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Avrupa
Temel ELCİVAN
Haber Giriş: 27.07.2021 - 13:36 | Son Güncelleme:

Lünen’de Ülkü Ocağı’na saldırı

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Lünen’de Ülkü Ocağı’na saldırı

Almanya’nın Kuzey Ren Vetsfalye Eyaleti’nde bağlı Lünen kentinde ülkü ocağı, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından saldırıya uğradı.

PAZAR gecesi meydana gelen saldırıda kapının penceresi kırılan Lünen Ülkü Ocağı’nda, maddi hasar oluştu. Lünen Ülkü Ocağı Başkanı Nazmi Işık, “Pazartesi günü derneği açtığımızda, kapı penceresinin kırık olduğunu gördük. Hemen ihbarda bulunduk ve gelen polisler tutanak hazırladı. Siyasi saldırı mı, yoksa bir hırsızlık girişimi mi bilemiyoruz. Öyle veya böyle saldırıyı yapanları kınıyoruz” dedi.

Lünen’de Ülkü Ocağı’na saldırı

 

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