Lünen’de Ülkü Ocağı’na saldırı

PAZAR gecesi meydana gelen saldırıda kapının penceresi kırılan Lünen Ülkü Ocağı’nda, maddi hasar oluştu. Lünen Ülkü Ocağı Başkanı Nazmi Işık, “Pazartesi günü derneği açtığımızda, kapı penceresinin kırık olduğunu gördük. Hemen ihbarda bulunduk ve gelen polisler tutanak hazırladı. Siyasi saldırı mı, yoksa bir hırsızlık girişimi mi bilemiyoruz. Öyle veya böyle saldırıyı yapanları kınıyoruz” dedi.