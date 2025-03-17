Lunaparktaki yangın korkuttu!

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Güney Almanya’nın sevilen eğlence merkezlerinden olan 8 eğlence treninin de bulunduğu 400 bin metre kare büyüklüğündeki luna parkta çıkan yangında hem restoran hem de mutfak tamamen yandı. Kimsenin yaralanmadığı yangının neden çıktığının henüz belirlenemediği ve araştırmaların sürdüğü açıklandı. Oluşan hasarın yaz sezonuna kadar onarılıp yeniden faaliyete geçip geçmeyeceğinin bilinmediği belirtildi. Nürnberg-Würzburg A3 otoyolu kenarında olan Eğlence Parkı’nda çıkan yangın nedeniyle otoyol trafiğinde ise hiçbir aksama yaşanmadı.