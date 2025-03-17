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Lunaparktaki yangın korkuttu!

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#Almanya#Lunaparkta Yangın#AVRUPADAN HABERLER
Lunaparktaki yangın korkuttu
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2025 11:58

Almanya’nın Bavyera eyaletine bağlı Geiselwind kentindeki Eğlence Parkı’nın restoran bölümünde bu sabah saat 04.21’e sıralarında çıkan yangın büyük ölçüde hasara yol açtı.

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Güney Almanya’nın sevilen eğlence merkezlerinden olan 8 eğlence treninin de bulunduğu 400 bin metre kare büyüklüğündeki luna parkta çıkan yangında hem restoran hem de mutfak tamamen yandı. Kimsenin yaralanmadığı yangının neden çıktığının henüz belirlenemediği ve araştırmaların sürdüğü açıklandı. Oluşan hasarın yaz sezonuna kadar onarılıp yeniden faaliyete geçip geçmeyeceğinin bilinmediği belirtildi. Nürnberg-Würzburg A3 otoyolu kenarında olan Eğlence Parkı’nda çıkan yangın nedeniyle otoyol trafiğinde ise hiçbir aksama yaşanmadı.

Lunaparktaki yangın korkuttu

Lunaparktaki yangın korkuttu

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#Almanya#Lunaparkta Yangın#AVRUPADAN HABERLER

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