Lufthansa’ya yardım parketi ortakları böldü

ALMAN havayolları Lufthansa’ya 9 milyar Euro’luk yardım paketi için beş bakanlıkla, şirket yetkilileri arasında müzakereler sürüyor. ARD kanalına demeç veren CDU’lu Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, “Benim için önemli olan işletme kararlarında devletin etki sahibi olmaması. Bunun geçmişte bir yararı olmadığını gördük. Vergi mükelleflerinin çıkarlarını korumak için daha başka çok imkan var” dedi. Ancak, hükümet SPD ise vergi paralarından ödenecek olan milyarlarca Euro yardım karşılığında devletin vergi mükelleflerini temsilen söz hakkına sahip olmasını savunuyor. SPD Eş Başkanı Norbert Walter Borjans “Lufthansa devlete söz hakkı tanımak zorunda. Aksi takdirde devletten sermaye takviyesi almasını ve ‘eyvallah’ deyip gitmesini düzenli vergi ödeyen insanlara anlatamazsınız” dedi.

Lufthansa ise devlet kasasından milyarlarca Euro yardıma rağmen devletin söz hakkı olmasını istemiyor, işletme kararlarında bağımsız kalmak istiyor.